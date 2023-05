La CCN est invitée à nettoyer un campement abandonné sur une île de la rivière Rideau

Un résident du Vieil Ottawa-Sud tente de convaincre la Commission de la capitale nationale (CCN) de nettoyer un campement abandonné et jonché d'ordures au milieu de la rivière Rideau.

L'île Clifford Allen a souvent abrité des sans-abri, raconte Sean Burges, un résident qui vit à proximité.

Depuis six ans qu'il vit dans le quartier, il a vu des personnes venir s’installer sur l'île. Des personnes qu'il considère comme des voisins.

D'habitude, nous ne remarquons rien. Mais ce printemps, tout a fondu et [...] il y a une accumulation massive d'ordures. C'est devenu un site extraordinairement sale. Il y a de la végétation en décomposition, des vêtements, des machines démontées qui pourrissent. C'est le pire des cauchemars pour une personne qui voudrait y vivre.

M. Burges affirme qu'il n'est pas opposé à ce que des personnes vivent sur l'île. Il souhaite toutefois que le site soit nettoyé. Photo : Radio-Canada / Natalia Goodwin

M. Burges fait du kayak sur la rivière la plupart du temps et dit qu'il ne voit personne y vivre en ce moment. Il comprend que certaines personnes sans domicile fixe puissent trouver l'île attrayante, mais il pense qu'il faut agir.

La CCN a la responsabilité et le devoir de s'occuper des propriétés qu'elle gère , pense M. Burges, ajoutant qu'il ne souhaite pas pour autant qu’on empêche des gens de vivre sur l’île. On veut juste être sûr que les gens qui choisissent de vivre ici parce qu'ils n'ont pas d'autre choix puissent vivre dans un environnement sain. Et pour cela, il faut s'assurer que l'île est nettoyée.

Des solutions permanentes sont nécessaires

Dans une déclaration écrite, la CCN a confirmé être au courant de la situation. Elle a indiqué qu'elle travaille sur un plan d'accès sécurisé pour régler le problème du nettoyage .

Les endroits isolés comme l'île Clifford Allen sont souvent des destinations prisées des personnes sans domicile, car elles y sont moins exposées aux risques d’agression et de maladies, souligne Kaite Burkholder Harris, directrice générale de l'Alliance pour mettre fin à l'itinérance à Ottawa.

Je pense que les gens essaient de faire ce qui leur semble le plus sûr pour eux , dit-elle.

Selon Mme Burkholder Harris, environ 200 personnes dorment dehors à Ottawa, soit plus du double d’avant la pandémie de COVID-19. Beaucoup d'entre elles ont pourtant un travail à temps plein, ajoute-t-elle.

Pour éviter de nouveaux campements et aider les personnes qui y vivent, il faut se concentrer sur des solutions à long terme, comme l'augmentation du nombre de logements permanents, insiste-t-elle.

Le logement est un droit. Nous devons donner aux gens de vraies options pour quitter les campements, et non plus des solutions temporaires.

Mme Burkholder Harris souhaite que l'on se concentre davantage sur la construction de logements abordables à but non lucratif en utilisant des terrains appartenant à la Ville. La définition du terme abordable devrait également être basée sur le revenu individuel des ménages, plutôt que sur le loyer actuel du marché, ajoute-t-elle.