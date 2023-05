Baisse d’achalandage, mais hausse des revenus au Zoo de Granby

En 2022, plus de 650 000 personnes ont visité le zoo. Ce sont 200 000 visiteurs de moins qu'en 2019.

Toutefois, les revenus par visiteur ont augmenté l'an passé.

Les gens se sont concentrés à peut-être faire moins d'activités, mais quand ils faisaient une activité, ils en profitaient au maximum. Ceux qui ont visité un attrait, ils ont dépensé davantage dans cet attrait-là et c'est ça que nous avons constaté. On sait que l'on a une bonne différence en terme d'achalandage versus 2019, mais on est quand même chanceux parce que notre revenu a augmenté par visiteur , explique Samuel Grenier, vice-président et chef des opérations au Zoo de Granby.

Le revenu sur le site provenant de la restauration, des boutiques et du divertissement a vraiment augmenté. On est allé chercher plusieurs millions de dollars de plus juste pour ces trois revenus sur le site.

Un surplus de 1,5 million de dollars a donc été dégagé par le zoo en 2022.

Une somme qui est similaire à ce que l'organisme à but non lucratif réalisait dans les années précédentes.