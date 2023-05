Mark Saunders veut permettre le retour des voitures sur la rue King

À l'heure actuelle, les voitures ne peuvent pas faire plus d'un pâté de maisons ou deux le long de la grande artère avant de devoir tourner à droite, l'objectif étant de faciliter le passage des tramways.

Dans un communiqué, M. Saunders affirme toutefois que les choses ont changé depuis que le conseil municipal a rendu permanent en 2019 le projet pilote de voie réservée sur King.

D'une part, l'achalandage du transport en commun est en forte baisse depuis la pandémie et la popularité du télétravail.

D'autre part, la rue Queen sera fermée à la circulation automobile pendant quatre ans au centre-ville à cause des travaux liés à la ligne de métro Ontario.

« Toronto est déjà l'une des villes les plus congestionnées en Amérique du Nord. On s'approchera encore plus de la première place si on ne fait pas d'ajustements. »