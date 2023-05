Plus de 10 000 pannes de courant sont en cours en Estrie

Au total, ce sont 10 900 abonnés d'Hydro-Québec qui sont sans courant dans la région, dont un peu plus de 9400 à Granby.

Ailleurs, Potton compte plus de 600 foyers affectés par les pannes et la MRC du Granit plus de 330.

Pour sa part, Hydro-Sherbrooke indique que 59 clients sont privés d'électricité dans le secteur d'Ascot Corner.

Au Québec, ce sont plus de 41 000 foyers qui sont touchés par les pannes.