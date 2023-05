Le transport scolaire perturbé par une grève en Outaouais

Le syndicat Teamsters Canada réclame aux entreprises Autobus Lasalle, Autobus Campeau et Bigras Transport, de meilleures conditions salariales pour ses membres.

Quelque 100 chauffeurs d’autobus scolaires d’Autobus Campeau affiliés à la section locale 106 du Syndicat des Teamsters avaient voté en faveur d’un mandat de grève, avait annoncé Teamsters le 21 avril dernier. Ce groupe s’ajoute à 250 autres chauffeurs ayant déjà obtenu des mandats de grève sur la Rive-Sud de Montréal et en Outaouais.

La grève qui se profile est un signal fort que les chauffeurs d’autobus scolaires méritent un traitement juste et équitable. Ces travailleurs jouent un rôle essentiel dans la sécurité de nos enfants et demandent simplement des conditions salariales et contractuelles qui reflètent leur responsabilité , a expliqué le président de Teamsters Canada, François Laporte, par voie de communiqué.

Lundi, la grève concerne les entreprises Autobus Lasalle et Bigras Transport.

Les écoles restent ouvertes

Le Centre de services scolaire des Hauts Bois de l’Outaouais a confirmé, sur sa page Facebook, la grève pour les chauffeurs d’autobus des entreprises Autobus LaSalle et Georges Picard, à moins d’avis contraire .

Tous les parcours du secteur Pontiac seront annulés à partir du 1er mai 2023 (École Petits-Ponts, Sieur-de-Coulonge, Centre Pontiac et Centre de formation professionnelle du Pontiac) , a écrit le Centre de services scolaire des Hauts Bois de l’Outaouais.

Même son de cloche pour le Centre de services scolaire des Portages-de-l’Outaouais (CSSPO) qui confirme la grève pour les chauffeurs de l’entreprise Autobus LaSalle lundi.

Concernant l’entreprise Autobus Campeau, nous serons en mesure de vous confirmer, mardi en fin de journée, si la grève aura lieu à partir du mercredi 3 mai 2023 , écrit le CSSPO .

Le Centre de services scolaire des Draveurs (CSSD) précise quant à lui que les chauffeurs d’autobus scolaire des transporteurs Transport Bigras inc. et Autobus Campeau pourront être en grève à compter du 1er mai et 3 mai prochains respectivement .

La Commission scolaire Western Québec rappelle que les écoles resteront ouvertes et que des mesures de sécurité supplémentaires des mesures de sécurité supplémentaires seront mises en place par les écoles aux heures de débarquement et de ramassage des élèves .

Le Centre de services scolaire au Cœur-des-Vallées n’est pas affecté par ce mouvement quant à lui.