Grève : le syndicat s’entend avec le Conseil du Trésor pour 120 000 de ses membres

Les employés concernés – soit ceux qui travaillent pour les services techniques (TC), des programmes et de l’administration (PA), de l’exploitation (SV) et de l’enseignement et bibliothéconomie (EB) – vont donc retourner au travail normalement dès 9 h. Ces quatre groupes représentent 120 000 des 155 000 fonctionnaires qui ont commencé leur grève il y a 13 jours.

Les 35 000 employés fédéraux sans entente de principe relèvent du Syndicat des employé-e-s de l’impôt, qui lui, négocie avec l'Agence du Revenu du Canada.

Augmentations salariales et télétravail

Si les membres de l’ AFPC donnent leur approbation à l’entente de principe, ils toucheront des augmentations de salaire cumulatives totalisant 12,6 % sur quatre ans. À l’origine, l’ AFPC demandait 4,5 % par an pendant trois ans (ou 13,5 % sur trois ans). Dans une offre présentée tout juste avant le début de la grève, le Conseil du Trésor avait présenté une offre de 9 % d’augmentation sur trois ans.

Les fonctionnaires auront aussi droit à un montant forfaitaire de 2500 $ ouvrant droit à pension . Chacun des groupes visés par l’entente a aussi obtenu des ajustements qui leur sont propres, précise l’ AFPC dans sa mise à jour, sans donner plus de détails.

Le télétravail, l’autre grande pomme de discorde entre le gouvernement et ses employés, fait aussi partie des ententes de principe. Le syndicat explique avoir négocié une lettre d’entente stipulant que les gestionnaires devront évaluer au cas par cas les demandes de télétravail et fournir une réponse écrite à chacune d’elles.

Les membres et le syndicat pourront ainsi s’assurer que l’employeur traite chaque demande de manière juste et équitable , explique l’ AFPC .

Les ententes comprennent également des protections contre la sous-traitance en vertu desquelles les fonctionnaires pourront conserver leur emploi s’ils peuvent accomplir les tâches d’un sous-traitant travaillant pour le gouvernement .

Les membres seront invités à ratifier l'entente de principe lors d'un vote en ligne dont la date n'a pas encore été fixée.

Impasse à l’impôt

Ces ententes de principe représentent des gains considérables pour nos membres et fixent la barre pour l’ensemble des travailleuses et des travailleurs au pays , a noté Chris Aylward, président national de l’ AFPC , dans la mise à jour publiée par le Syndicat.

Les 35 000 fonctionnaires du Syndicat des employé-e-s de l’impôt, eux, n’ont visiblement pas atteint cette même barre dans leurs négociations avec l’Agence du revenu du Canada (ARC).

Une mise à jour publiée sur le site de l’organisation souligne que [le syndicat] a réussi à régler certaines questions concernant les horaires de travail et les renseignements que [lui] fournit l’employeur afin qu’[il] puisse communiquer plus facilement et efficacement avec [ses] membres .

Toutefois, le télétravail, la rémunération et la sécurité d’emploi – trois des points mis de l’avant par l’ AFPC pour vanter le succès de ses négociations – sont toujours des points de discorde avec l’ ARC .