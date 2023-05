Des locataires de Saint-Jean-Baptiste forcés de quitter leurs logements d’ici vendredi

La municipalité rurale de Montcalm dont fait partie le village de Saint-Jean-Baptiste accuse le propriétaire, Eduard Heidebrecht, de ne pas respecter les normes de sécurité en matière d’incendie et d’avoir fait des travaux de rénovation sans permis.

Elle a remis ce week-end un avis aux locataires des 15 appartements du 144, rue Caron, à Saint-Jean-Baptiste, localité située à 70 km de Winnipeg.

L’avis les informe que Manitoba Hydro coupera l'électricité le 5 mai à 13 h parce que le propriétaire de l'immeuble n'a pas respecté ses obligations.

Des locataires du 144, rue Caron à Saint-Jean-Baptiste sont surpris par l'avis qu'ils ont reçu. Photo : Radio-Canada / Walther Bernal

Les autorités municipales précisent que le propriétaire de l’immeuble n’a pas respecté ses obligations, notamment les multiples ordonnances l'obligeant à effectuer des réparations et à se conformer aux codes du bâtiment.

Parmi les locataires, Steve Lakatos et sa famille constituée de quatre autres personnes devront rapidement trouver un nouvel endroit de vie.

Nous avons jusqu'à vendredi et nous n'avons pas encore de logement... Ils doivent payer nos frais de déménagement. Pourquoi le ferions-nous alors que nous sommes mis à la porte sans raison et dans un délai aussi court avec des enfants ? , affirme M. Lakatos, dont le bail s’étend jusqu'en septembre.

Il s'inquiète de ne pouvoir trouver un appartement de trois chambres en l'espace d'une semaine.

De nombreuses lacunes

Dans une lettre du 27 avril, le propriétaire de l'immeuble, Eduard Heidebrecht, a été informé que son immeuble n'était pas correctement entretenu pour se protéger contre les incendies ou les risques d'incendie, selon la municipalité rurale.

Il lui a été également notifié qu’il a dépassé la limite d'occupation et fait des modifications sans les permis nécessaires.

Un rapport d'inspection de la sécurité incendie daté du 18 avril démontre l’existence de 40 défauts qui mettent les locataires en danger. Il s’agit, entre autres, d’un système d'alarme incendie obsolète, d’un nombre insuffisant de détecteurs de fumée et de monoxyde de carbone, des séparations coupe-feu mal entretenues entre les suites et des matériaux combustibles entreposés de manière inappropriée.

Le propriétaire du bâtiment Eduard Heidebrecht affirme avoir réglé presque tous les problèmes identifiés. Photo : Radio-Canada / Walther Bernal

M. Heidebrecht a expliqué à CBC qu'il avait converti le bâtiment de neuf à dix-huit logements et qu'il avait ensuite demandé un permis à cet effet.

Mais la municipalité a refusé la demande pour des raisons de sécurité et le propriétaire s'est vu ordonner de rétablir les appartements, ce qui n'a pas été fait, selon l'avis envoyé aux locataires et signé par le préfet Paul Gilmore et le conseil municipal.

De son côté, M.. Heidebrecht affirme avoir résolu quasiment tous les problèmes.

Un ancien occupant de l’immeuble, Adonis Dubois, a qualifié M. Heidebrecht de fraudeur indiquant qu’il n'a pas pris au sérieux les avertissements du maire.

Lorsque la municipalité a commencé à le surveiller en lui envoyant des ordres d'arrêt des travaux, il s'est mis à travailler le week-end, en se disant qu'il n'y aurait pas d'inspecteurs disponibles pour venir le surprendre , affirme M. Dubois.

Ce dernier qui habite dans un autre immeuble a maintenant une pensée pour les autres locataires.

Ces pauvres gens, vous savez, ils seront à la rue la semaine prochaine , se désole-t-il.

L'avis envoyé aux locataires reconnaît les difficultés que pourrait leur causer le court délai pour trouver un autre logement.

Le conseil de la municipalité rurale de Montcalm comprend que la fermeture ou la possibilité de fermeture n'a pas été communiquée aux résidents par le propriétaire avant le vendredi 28 avril 2023, et nous comprenons les difficultés que cela cause.

Le préfet Paul Gilmore a refusé de commenter la situation.

Avec les informations de Rachel Bergen