Un système antifatigue pour les camionneurs désormais exigé

Avant, on dormait le temps qu'on voulait bien dormir et on partait. On pouvait peut-être sauver jusqu'à 24 heures dans une semaine et même plus, dans certains cas , confie en entrevue Benoit Therrien, président du site d’information spécialisé Truck Stop Québec. Là, on fera les heures qu’on est supposés faire et selon la réglementation prescrite.

Le gouvernement québécois oblige depuis le 30 avril les camionneurs qui transportent des marchandises à plus de 160 kilomètres de leur port d'attache d’avoir dans leur véhicule un dispositif de consignation électronique, ou DCE . Cette tablette électronique, qui remplace le carnet de bord en papier, calcule automatiquement leurs heures de travail, de conduite et de repos.

Ce changement de règlement devait avoir lieu au début du mois, mais il a été repoussé pour des raisons administratives.

En vertu de la loi québécoise, les chauffeurs de poids lourds ne peuvent pas conduire plus de 13 heures par jour. Ils doivent aussi disposer d'au moins 8 heures de repos consécutives avant de prendre la route.

L'industrie du camionnage est confrontée à une importante pénurie de chauffeurs, alors que l'économie a toujours besoin du transport sur route. Photo : Radio-Canada

Avec le DCE à bord, si le chauffeur dépasse la limite, il reçoit aussitôt un message d'alerte et doit s’immobiliser. Des exceptions sont néanmoins prévues lorsque le camionneur est bloqué dans le trafic ou dans une tempête de neige, par exemple.

Plus personne ne peut tricher maintenant , lance, un sourire dans la voix, Patrick Gagnon, vice-président à la gestion des routiers chez Trans-West, une entreprise de transport basée à Montréal. Celle-ci a muni ses camions d’un DCE il y a cinq ans déjà.

Les contrevenants à l'échelle du Québec étaient de plus en plus nombreux ces dernières années. En 2017, 2620 camionneurs ont reçu un constat d'infraction pour avoir dépassé le nombre légal d'heures travaillées, selon les données de la Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ). C'est plus du double comparativement à 2007.

Selon Transports Canada, les gouvernements provinciaux et territoriaux ont enregistré une moyenne annuelle de 9400 infractions aux règles sur les heures de service, commises par les conducteurs entre 2010 et 2015.

Plus grande sécurité

En adoptant cette nouvelle réglementation, le Québec emboîte le pas à la plupart des provinces canadiennes, dont la Nouvelle-Écosse, le Nouveau-Brunswick et Terre-Neuve-et-Labrador, où cet outil est obligatoire depuis le 1er janvier dernier. Il le sera en Colombie-Britannique à compter du 1er août.

Fait à noter : les chauffeurs de semi-remorque qui traversent régulièrement la frontière américaine s’y étaient déjà pliés, le DCE étant obligatoire pour eux depuis 2019.

Aux États-Unis, les carnets de bord électroniques sont obligatoires depuis 2017.

Avec ce dispositif, Québec espère réduire les risques de fatigue au volant et améliorer la sécurité sur la route. Surtout que le nombre d’accidents mortels impliquant un camion lourd a augmenté de 6,9 % entre 2016 et 2021, selon les données de la Société de l’assurance automobile du Québec. Quant aux accidents graves, ils ont bondi de 6,3 %.

D’ailleurs, le passage aux dispositifs d'enregistrement électronique était une des recommandations du coroner de la Saskatchewan après l'accident qui a impliqué l'équipe de hockey junior des Broncos de Humboldt en 2018. Seize personnes sont mortes lorsque l’autobus de cette équipe est entré en collision avec un camion de transport.

Un tel règlement était attendu depuis longtemps par l'Association du camionnage du Québec, souligne son président-directeur général, Marc Cadieux. C’est important que notre force de travail ait des outils pour se protéger et celui-là en est un , fait-il valoir.

« C’est une protection aussi pour l’employé, pour le chauffeur, pour le camion, et c’est aussi une protection contre toute forme de concurrence déloyale. » — Une citation de Marc Cadieux, président-directeur général de l’Association du camionnage du Québec

Les contrôleurs routiers de la SAAQ seront chargés de veiller au respect de l’utilisation obligatoire d’un DCE à bord des camions lourds concernés.

Transports Canada a approuvé 55 appareils de consignation électronique. Bien que ces dispositifs ne représentent pas une nouveauté technologique, ce ne sont pas toutes les entreprises qui choisissaient jusqu’à présent de les utiliser.

Avec les informations de Gabrielle Proulx