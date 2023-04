Six stations de la ligne bleue du métro restent fermées

En raison de travaux qui se prolongent, six des 10 stations de la ligne bleue du métro de Montréal restent fermées pour une période indéterminée, a annoncé dimanche soir la Société de transport de Montréal (STM).

Nous accusons du retard dans le déroulement des travaux prévus et sommes dans l’obligation de prolonger la fermeture des stations. La navette 809 demeure en service dans les heures régulières de service du métro , a indiqué la STM dans un gazouillis.

Dans un courriel transmis à Radio-Canada, la STM précise que le séchage du béton est plus long que prévu . Une deuxième expertise sera menée vers 20 h pour savoir s'il est possible d'effectuer une reprise sécuritaire du service ou si le prolongement de la fermeture perdure , ajoute-t-on.

Cette fermeture concerne les stations Acadie, Outremont, Édouard-Montpetit, Université-de-Montréal, Côte-des-Neiges et Snowdon. Le service est maintenu entre les stations Parc et Saint-Michel.

Les stations fermées le sont depuis 5 h 30 dimanche matin. La STM prévoyait une ouverture vers 19 h.

Un service de navette – la 809 – est offert entre les stations Snowdon et Jean-Talon, qui sont toutes deux universellement accessibles. Cette navette s'arrête à chacune des stations de la ligne bleue et est offerte dans les deux directions. Les stations Snowdon et Jean-Talon sont reliées à la ligne orange, où le service n'est pas interrompu.

La STM avait expliqué qu'elle devait procéder à ces fermeture en raison de contraintes liées aux travaux d’accessibilité à la station Édouard-Montpetit et compte tenu de l’emplacement des appareils de voies nécessaires au retournement des trains .

Afin de rendre la station Édouard-Montpetit accessible à tous, la STM installera deux ascenseurs et agrandira l'édicule de cette station du nord-ouest de Montréal.

Le nouvel édicule comprendra un escalier, deux lignes de perception, en plus d’un ascenseur qui reliera tous les niveaux, en direction Saint-Michel. Un second ascenseur, installé du côté nord, reliera les niveaux passerelle et quai en direction Snowdon.