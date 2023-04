Les Mooseheads d’Halifax s’inclinent en prolongation devant le Phoenix de Sherbrooke

Tyson Hinds a mis la touche finale à une superbe passe d'Ethan Gauthier et le Phoenix de Sherbrooke a vaincu les Mooseheads d’Halifax 3-2, dimanche.

Gauthier a récupéré la rondelle en zone neutre et il a été patient dans le territoire ennemi. L'espoir au prochain repêchage de la LNH a attendu que Hinds ait plus d'espace au deuxième poteau et il a lobé le disque sur sa lame de bâton. Le défenseur du Phoenix n'a eu qu'à faire dévier au fond du filet.

Après avoir signé une victoire convaincante samedi soir, le Phoenix s'est maintenant donné une avance de 2-0 dans cette demi-finale de la LHJMQ .

Le troisième match aura lieu mardi soir, à Sherbrooke.

Les joueurs de Stéphane Julien ont repris là où ils avaient laissé la veille en connaissant une très bonne première période. Ils ont dominé les Mooseheads 17-3 au chapitre des tirs.

David Spacek a ouvert le pointage et Jakub Brabenec a doublé l'avance du Phoenix seulement 1:43 plus tard.

Les Mooseheads n'ont toutefois pas baissé les bras et ils ont finalement touché la cible en troisième période. L'espoir Mathieu Cataford a réduit l'écart et Alexandre Doucet a forcé la tenue d'une prolongation alors qu'il ne restait que neuf secondes à jouer à la rencontre.

Olivier Adam a bloqué 23 rondelles pour le Phoenix alors que son vis-à-vis chez les Mooseheads, Mathis Rousseau, a repoussé 36 tirs.