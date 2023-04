Transport aérien régional : Ottawa pourrait jouer un rôle financier, selon Yves-François Blanchet

Plus tôt cette semaine, le président de l’Union des municipalités du Québec (UMQ), Daniel Côté, déplorait l’absence d’implication du gouvernement fédéral afin d’aider les régions à avoir accès à un réseau aérien fiable et efficace.

M. Côté soulignait l’absence d’Ottawa dans le débat sur le transport aérien régional, alors que le transport aérien est une compétence fédérale.

L’ UMQ s’attend à ce que le gouvernement fédéral soit aussi au rendez-vous afin de trouver des solutions constructives.

Le chef bloquiste Yves-François Blanchet estime toutefois que le dossier du transport aérien régional relève plutôt de Québec.

Le transport aérien régional, dans une perspective d'économie et de développement économique, est davantage le dossier de Québec que le dossier d'Ottawa. Puis, on ne peut pas demander à Ottawa d'entrer dans les juridictions qui ne sont pas les siennes. Nous, on ne souhaiterait évidemment pas ça , a-t-il mentionné, en entrevue au Téléjournal Saguenay-Lac-Saint-Jean, alors qu’il est de passage dans la région.

Il estime cependant qu’Ottawa pourrait jouer un rôle dans ce dossier.

« Maintenant, Ottawa a un rôle à jouer, un rôle d'encadrement, un rôle de financement, un rôle d'infrastructure, où il pourrait en effet être plus important et dans des projets. » — Une citation de Yves-François Blanchet, chef du Bloc québécois

Le chef du Bloc québécois prenait la parole lors d'un brunch du syndicat local du Fjord-du-Saguenay de l'Union des producteurs agricoles, dimanche, à l'hôtel Le Montagnais. Photo : Radio-Canada / Marie-Eve Tremblay

Un appui aux fonctionnaires fédéraux en grève

Le chef bloquiste participait dimanche en avant-midi au brunch annuel du syndicat local du Fjord-du-Saguenay de l’Union des producteurs agricoles du Québec, à l'hôtel Le Montagnais, à Chicoutimi.

En après-midi, il était en rencontre privée avec les promoteurs des projets miniers Arianne Phosphate, puis avec ceux de First Phosphate.

Lundi matin, le chef bloquiste ira à la rencontre des fonctionnaires fédéraux en grève, au Centre fiscal de Jonquière afin de leur donner son appui, a-t-on indiqué dimanche du côté du Syndicat des employés de l’impôt de la région de Québec.

