Semaine de la dignité des personnes assistées sociales: « Personne n’est à l’abri! »

Marcher dans les sentiers du Bois-Becket, c'est tout ce que Gino Patrigali peut se permettre en cette période difficile. En décembre 2021, il a cessé de travailler en raison d'un problème de santé qu'il estime lié au travail. Un litige avec son employeur et son assureur lui ont fait perdre tous ses revenus.

Il s'est résigné à se tourner vers l'aide sociale. À un moment donné, il faut enlever les étiquettes. On se dit: "c'est l'aide de dernier recours. Ça va être une situation qui va me faire trois ou quatre mois, le temps que je récupère, le temps que le corps récupère, que la tête surchargée de stress et d'anxiété récupère."

Mais 16 mois plus tard, rien n'est réglé. Avec un paiement de 1025 $ par mois pour son logement et un chèque d'aide sociale de 768 $, Gino s'est endetté. Il est allé chercher de l'aide.

Il y a la gang d'Action-Plus, il y a eu Solutions Budget Plus. Au début, on essayait de calculer. On disait : "comment tu vas faire pour arriver?" Je disais: "c'est temporaire, je vais mettre ça sur ma carte de crédit."' On sait comment ça continue.

« Personne n'est à l'abri! »

Tout le monde peut avoir un évènement dans sa vie et se retrouver sur l'aide sociale , dit la directrice d'Action-Plus, Geneviève Bouchard.

C'est le message que va marteler Action Plus à l'occasion de la semaine de la dignité des personnes assistées sociales. Moins de 800 $ par mois est insuffisant selon la directrice. Si aujourd'hui, on faisait avec l'indexation d'il y a 50 ans, on aurait un chèque de 1638 $ pour une personne seule.

En faisant l'épicerie en groupe et en ayant recours à l'aide alimentaire, Gino tient le coup. J'avais une amie qui avait accès aux banques alimentaires. Je suis allé voir ça, je me sentais comme un imposteur. Je sentais que j'ailais retirer le bien de quelqu'un qui en a plus besoin que moi.

Le directeur général de Moisson Estrie, Christian Bibeau, est conscient de ce genre de pensée. Le respect de la dignité est très important. D'abord, parce que ce n'est jamais facile d'aller chercher un dépannage alimentaire. Il n'y a personne qui arrive chez Moisson Estrie dans la joie.

Selon le directeur de Moisson Estrie, à l'occasion de cette semaine de la dignité, un effort additionnel doit être effectué par tous.

« Peu importe les tempêtes que l'on traverse, on a besoin d'être reconnu dans notre plein potentiel comme des individus et non comme des problématiques » — Une citation de Christian Bibeau, directeur général de Moisson Estrie

D'après le reportage de Jean Arel