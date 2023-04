Les entreprises de réparation de toiture peinent à répondre à la demande

Des réparations temporaires avaient été réalisées cet hiver en attendant que les conditions permettent de compléter les réparations de façon sécuritaire au printemps.

Plusieurs entrepreneurs sont débordés actuellement. Le président-directeur général de Toitures et rénovations Delisle, Dave Deschênes, reçoit actuellement le double du nombre d'appels habituels qu’il reçoit normalement au printemps.

Il ne parvient pas à répondre à la demande. C'est sûr que c'est un problème. C’est plate de cracher sur l'ouvrage, comme on dit. On aimerait ça, pouvoir répondre à tout le monde. C'est dommage, mais on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a , a-t-il laissé tomber.

Les forts vents de la tempête du 23 décembre ont abîmé des centaines de maisons et commerces de la région.

Les dommages sont nombreux notamment à Saint-Bruno, à Hébertville et à Saint-Gédéon, où Dave Deschênes a dû effectuer des travaux d'urgence pour éviter des dégâts plus importants.

Il a notamment été appelé à intervenir sur le toit de l’église de Saint-Gédéon. Comme ici, sur le toit de l'église, on a fait beaucoup de colmatage, puis les semaines suivantes aussi , a-t-il expliqué, en montrant l’édifice, lorsque rencontré dimanche.

Les suivis de dossiers sont importants aussi pour l’entrepreneur Daniel Caouette, qui est propriétaire de l’entreprise chicoutimienne Caouette construction.

Le propriétaire de Caouette construction, Denis Caouette Photo : Radio-Canada / Marie-Michèle Bourassa

Les gens ont fait les demandes d'assurance durant l'hiver, ça fait qu'on a fait une bonne partie. On est en train de finaliser les dernières réclamations, faire les vérifications aussi qui s'imposent , a-t-il indiqué.

L’entrepreneur affirme également que les manufacturiers de revêtement de toiture ménagent leur inventaire, par crainte d'une pénurie.

D’après un reportage de Marie-Michèle Bourassa