À la suite d’une entente avec le gouvernement il y a une vingtaine d’années, 57 rues privées reçoivent certains services, comme l'entretien de la route.

La situation pourrait bientôt changer, alors que la province reprendra le contrôle des routes rurales de Tracadie en janvier 2024.

Le transfert des responsabilités pourrait avoir des conséquences importantes sur le budget des résidents, qui sont pour l'instant dans l'incertitude, souligne Candy Roussel. Photo : Radio-Canada

Cela cause de l’incertitude pour des résidents. Par exemple, Candy Roussel a acheté en 2009 un chalet qu’elle a converti en maison, comme beaucoup de résidents de sa rue ont faits.

Les routes sont asphaltées, l'entretien, le déneigement , dit-elle. Fait que ça faisait tout partie de nos services. Puis là, tout de suite, on se questionne à savoir : ça va-tu être encore inclus ou non?

Les habitants du secteur n'ont pas de réponses claires, et se sont fait dire que la province et la ville se renvoyaient la balle , affirme-t-elle. On est dans le néant.

Denis Losier, maire de Tracadie, en mars dernier. Photo : Radio-Canada / Mario Mercier

Selon le maire de Tracadie, Denis Losier, la balle est dans le camp de la province.

Nous, ce qu'on avait eu comme information du gouvernement, c'était d'informer les citoyens que le service allait cesser. Ce privilège-là ne serait pas accordé , dit-il. Mais le gouvernement a toute la latitude de prendre une décision inverse.

On est tous un peu inquiets , ajoute Candy Roussel. On s'en parle entre voisins, c'est sûr, parce qu'on se dit : ouch, la facture va être salée mais que ça vienne au déblaiement l'hiver si c'est pas inclus.

Norma McGraw réside à Tracadie. Photo : Radio-Canada

Une centaine d’autres rues privées n’ont pas droit au financement de la province. C’est une situation inéquitable que la résidente de Tracadie Norma McGraw dénonce depuis plusieurs années.

Le gouvernement a créé un problème en n'étant pas équitable avec tous les gens qui vivent dans des rues privées , maintient cette ancienne conseillère municipale. Les gens en ont profité pendant des décennies, puis nous ça fait plusieurs décennies qu'on paie de nos propres poches, parce qu'on a pas l'influence politique qu'on devrait avoir ou les services qu'on devrait avoir.

Keith Chiasson, le député libéral provincial de Tracadie-Sheila, assure que la situation fera partie des discussions avec le gouvernement.

C'est sûr que je vais avoir une discussion avec le ministère, puis je vais dire : est-ce qu'on peut élargir les 57 chemins? Mais à moment donné, tu sais, il faut prioriser. Donc moi, la priorité, c’est les investissements, les 57 chemins, et on va voir par la suite ce qu’on peut y rajouter.

Une demande d’entrevue, samedi, est restée sans réponse du ministère du Transport et de l'Infrastructure du Nouveau-Brunswick.

D’après le reportage d’Océane Doucet