Gopher Attack : quand les amateurs de course à pied se donnent rendez-vous à Regina

Des amateurs de course à pied venant des quatre coins de la Saskatchewan se sont réunis dimanche pour participer à la course Gopher Attack. Cette compétition est organisée en vue de la première qualification de printemps au Canada pour le prochain marathon de Boston.

Près de 300 coureurs ont pris part à la compétition qui s’est déroulée au parc Wascana et au campus de l’Université de Regina.

Le directeur de cette course, Dale Harvey, indique que la 17e édition du Gopher Attack est un franc succès.

Le nombre de participants a augmenté de 40 % à 50 % par rapport à l'année dernière, indique-t-il.

Les participants ont pu choisir entre quatre parcours de distance ; soit un marathon de 42 kilomètres, un demi-marathon, un parcours de 10 km ou celui de 5 km.

Bien que certains voulaient se qualifier pour le marathon de Boston, d’autres coureurs comme Stéphanie Montpetit ont pris part à la compétition pour pousser leurs limites.

Je cours pour ma santé, je cours pour mon bien-être, et pour le plaisir , affirme-t-elle.

En plus des 300 participants qui ont pris part à la course Gopher Attack dimanche, une cinquantaine de personnes se sont inscrites à la compétition virtuellement. Ces derniers ont jusqu’au 31 mai pour effectuer leur course.

Lors de cet événement, une levée de fonds a aussi été organisée pour soutenir la division saskatchewanaise de la Société canadienne de la sclérose en plaques.

Avec les informations de Lloyd Pasqualetti