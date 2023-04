Le Festival Portée de retour au Collège d’Alma

Le festival se déroule cette année sous la présidence d'honneur de l'auteur-compositeur-interprète Serge Fiori.

L'objectif du Festival Portée, qui a été lancé par le département de musique du collège, est de mettre en valeur les talents des étudiants en musique et de leurs enseignants.

La responsable de la coordination départementale au Collège d'Alma, Marie-Noëlle Claveau, mentionne que l’événement est né de l’idée de rassembler les concerts de fin de session.

[On a voulu] en faire un festival pour rendre ça plus actif, plus vivant, plus rayonnant et donc avec le succès obtenu l'an dernier, on a décidé de récidiver cette année. Encore une fois, le Festival Portée, c'est porté par le talent, porté par la lumière, porté par la musique , a-t-elle souligné.

Pendant l’événement, le festival a invité des membres du groupe Zébulon, Marc Déry et Alain Quirion, ainsi que le guitariste Louis Martinez.

Avec les informations de Catherine Gignac