Fashion Revolution Winnipeg encourage la mode solidaire par la réutilisation de vêtements

Fashion Revolution Winnipeg mise sur un partenariat avec Thrive Thrifting pour apporter une solution plus abordable pour les Winnipégois en quête de nouveaux vêtements. Ces amatrices de pièces rétro ou de seconde main étaient nombreuses à chercher la perle rare au 2e étage de la Fourche.

Heather Kelly assiste à cet événement de troc depuis quatre ans. L’entrée est à seulement 10 dollars, on peut faire don de ses vêtements et se servir dans ceux des autres autant qu'on le souhaite, explique-t-elle.

« On peut trouver des pièces originales et en plus ça participe à la protection de l’environnement. »