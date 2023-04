Rassemblement pour la journée des travailleurs : l’inflation au cœur des préoccupations

Plus d’une centaine de travailleurs et de représentants de divers syndicats de l’Ontario se sont rassemblés pour souligner la Journée internationale des travailleurs et travailleuses.

Nous savons que les travailleurs et les personnes oppressées seront les premiers à être jetés aux loups! , lance le président du comité de la fête du Travail de Toronto ( Toronto's Labour May Day Committee ), Daniel Tarade.

Face à l’augmentation du coût de la vie, il appelle les Ontariens à la solidarité.

Si vous faites partie de la classe ouvrière opprimée et que la vie est de plus en plus difficile, qu’en plus de l’austérité et des coupes dans les services publics, votre salaire n’augmente pas alors que tout coûte plus cher, sachez qu’il y a un moyen de s’en sortir, si l’on se soutient , dit-il.

Le président du local 113 du Syndicat uni du transport, Marvin Alfred, était lui aussi présent. Il dénonce les coupes dans les services de transport en commun.

Réduire le service et faire en sorte que les gens s’y sentent moins en sécurité ne les convaincra pas de recommencer à prendre le transport en commun , dit-il.

Les impacts de la pandémie

Rafael Gomez, professeur de relations industrielles et de ressources humaines à l'Université de Toronto, croit que la pandémie de COVID-19 a fait naître de nouvelles demandes et préoccupations chez les travailleurs.

Il explique que les augmentations salariales prévues dans les conventions collectives de nombreux travailleurs ne suivent pas l’augmentation du coût de la vie au court de la dernière année, ce qui appauvrit les travailleurs.

Selon lui, ces derniers sont également de plus en plus nombreux à vouloir plus de flexibilité afin de mieux concilier leur vie professionnelle et familiale, notamment au sein des travailleurs de la fonction publique.

Avec les informations de Yanick Lepage et Tyler Cheese