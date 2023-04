Victoria veut renforcer la sécurité alimentaire des Britanno-Colombiens

La Colombie-Britannique annonce un nouveau programme pour renforcer la résilience des producteurs de fruits et des arboriculteurs, durement touchés par des catastrophes climatiques au cours des dernières années.

La ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation de la Colombie-Britannique, Pam Alexis, a annoncé en conférence de presse à Langley, dimanche, que la province investira 15 millions de dollars au cours des prochaines années pour renforcer la sécurité alimentaire de ses habitants.

Concrètement, la province veut aider les agriculteurs à planter des récoltes plus résistantes et plus adaptées aux changements climatiques avec son nouveau programme de renouvellement des cultures permanentes.

Cette aide financière permettra notamment aux producteurs de replanter les plants endommagés par les catastrophes naturelles et d'améliorer leurs façons de faire.

Le vignoble Quail's Gate et son cellier sont situés à Kelowna, dans la région de l'Okanagan, l'une des plus importantes régions viticoles du Canada. Photo : Quail's Gate Winery Estate

Ce coup de pouce est bien accueilli dans différentes industries, dont le secteur vinicole. Les vignobles subissent les impacts des changements climatiques, ces dernières années, au point où une baisse de production est prévue en 2023, à la suite d'un hiver difficile.

Ce programme est une excellente occasion, pour nous, [...] d'apporter ces changements pour nous adapter et [...] sera d'une importance cruciale pour le succès de notre industrie, affirme Miles Prodan, le président-directeur général de l’Association des producteurs de vin de la Colombie-Britannique.

Le fermier Andrew Vogler avoue que l'imprévisibilité croissante de la météo pèse de plus en plus sur son travail, ce qui amplifie le stress généré par la gestion de la ferme familiale, qui cultive notamment du poireau. Photo : Radio-Canada / Catherine Dib

Le président de l’Association des producteurs de fruits de la Colombie-Britannique, Peter Simonsen, croit que les fonds annoncés par la province permettent de rendre l'exploitation fruitière plus durable, d'un point de vue économique.

Grâce à l’annonce du ministère, nous sommes maintenant en train de mettre en place un processus de commercialisation ordonnée , explique-t-il.

Les hivers difficiles, les inondations ou encore les sécheresses ont aussi ébranlé d’autres acteurs du secteur agroalimentaire, qui pourront également se tourner vers ce nouveau programme.

Avec les informations de Nantou Soumahoro