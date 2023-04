Des consultations sur les langues autochtones qui débutent dans la controverse

La visite du ministre responsable des Relations avec les Premières Nations et les Inuit, Ian Lafrenière, prévue à Val-d’Or lundi, est attendue de pied ferme. Il est de passage dans le cadre des consultations publiques sur les langues autochtones.

Des Algonquins ont l’intention de manifester leur désaccord avec ce processus de consultation.

Les consultations publiques sur les langues autochtones auront lieu à différents endroits de la province, mais débutent officiellement à Val-d’Or lundi en présence du ministre Ian Lafrenière.

Par voie de communiqué, l’Assemblée des Premières Nations Québec-Labrador fait savoir qu’il s’agit d’« une fausse bonne idée, puisque la démarche est menée au mépris de nos droits inhérents à l’autodétermination et à l’autonomie gouvernementale ». L’organisation estime ne pas avoir été consultée lors du processus ayant mené aux consultations.

Lucien Wabanonik, chef de Lac-Simon Photo : Radio-Canada / Mélanie Picard

« C’est comme si on demandait aux Chinois de légiférer sur la langue française au Québec. On a cette même perception de notre côté. Je ne pense pas que c’est au Québec de légiférer sur les langues et cultures des Premières Nations », ajoute pour sa part le chef de la communauté de Lac-Simon Lucien Wabanonik.

Il se dit bien conscient de l’importance de protéger la langue, mais estime que c’est aux Premières Nations et à personne d’autre de trouver les meilleurs moyens pour le faire. Lucien Wabanonik croit aussi qu’il ne s’agit pas d’un dossier de compétence provinciale.

« On ne veut pas avoir un papa et une maman, on a assez du fédéral, je ne pense pas qu’on a besoin d’un autre au provincial », ajoute-t-il. Il se demande aussi pourquoi les consultations n’ont pas lieu directement dans les communautés autochtones.

Plusieurs membres des Premières Nations ont l’intention de manifester sur place lundi matin.

Richard Kistabish Photo : Radio-Canada

« Ça été malhabile du gouvernement du Québec d’annoncer seul qu’il y aura un processus de consultation. Peut-être qu’ils auraient dû le faire conjointement avec nous pour faire l’annonce des consultations qui vont venir », ajoute Richard Kistabish, ex-grand chef du Conseil algonquin du Québec.

Il n’adhère toutefois pas totalement aux propos de ses collègues.

« Il y a quand même une certaine contradiction dans ce mouvement-là. D’un côté, ils approuvent les déclarations des Nations Unies et quand on lis l’article 13 de cette déclaration, il est écrit que les États doivent entreprendre un processus de consultation pour la mise en place de la défense de notre langue », explique-t-il.

Une contestation judiciaire

L’Assemblée des Premières Nations Québec-Labrador annonce aussi avoir déposé une demande de contestation judiciaire pour contester la Loi sur la langue officielle et commune du Québec, le français, adoptée le 25 mai 2022.

« Le projet de loi 96, maintenant appelé Loi 14, porte atteinte aux droits ancestraux de nature générique dont sont titulaires les peuples autochtones. Cette loi contribue directement à aggraver les obstacles à la réussite et à la poursuite académique et professionnelle des apprenants autochtones », peut-on lire dans le communiqué de presse signée par Ghislain Picard, Chef de l’Assemblée des Premières Nations Québec-Labrador, Sipi Flamand, Chef du Conseil des Atikamekw de Manawan et John Martin, Chef de la Première Nation de Gesgapegiag. La contestation judiciaire vise 14 articles de la Charte de la langue française.

« On a pas le droit de nous imposer une autre langue étrangère ou sur la façon dont on veut transmettre nos valeurs ou notre système d’éducation en soi », ajoute Richard Kistabish, qui abonde dans le même sens.