Le Manitoba investit 30 M$ dans l’agrandissement des soins intensifs de l’Hôpital Grace

Ce financement est une contribution de la province à la campagne de la Fondation de l’Hôpital Grace pour agrandir les soins intensifs et améliorer ses services, indique la première ministre du Manitoba, Heather Stefanson, dans un communiqué, dimanche.

Ce projet d'agrandissement permettra à l'hôpital Grace, et à ses professionnels de la santé dévoués, de continuer à offrir des soins de la plus haute qualité à un plus grand nombre de Manitobains et de Manitobaines , affirme Mme Stefanson.

Actuellement, l'unité de soins intensifs de l'établissement comporte 10 lits.

Selon le gouvernement, l’investissement en cours permettra aux soins intensifs de l’Hôpital Grace de répondre aux normes les plus récentes en matière de conception des établissements de santé alors qu'environ 33 000 pieds carrés d'espace seront ajoutés.

La conception actuelle de l'unité de soins intensifs de l'hôpital Grace est désuète et rigide , reconnaît le président-directeur général de l'Office régional des soins de santé de Winnipeg, Mike Nader, dans le communiqué de la province.

L'agrandissement envisagé permettra de créer de l'espace pour des lits supplémentaires, d'améliorer le lieu de travail des employés et de garantir une norme de soins plus élevée, promet Mme Stefanson.

En octobre dernier, la première ministre avait laissé savoir lors du gala de la Fondation de l'Hôpital Grace que son gouvernement collaborerait avec la Fondation dans le cadre du projet d’agrandissement.

Actuellement, la province dispose de 102 lits de soins intensifs. Mais l’offre a beaucoup fluctué au cours des dernières années suscitant des critiques à l’égard du gouvernement progressiste-conservateur.

La ministre de la Santé Audrey Gordon a assuré, lors d'une entrevue avec CBC que le personnel supplémentaire nécessaire pour soutenir les nouveaux lits à l’Hôpital Grace sera fourni dans le cadre du plan gouvernemental de 200 millions de dollars visant à ajouter 2000 travailleurs de la santé.

L’établissement a été mis à rude épreuve par la pandémie, débordé par le trop grand nombre de patients et confronté à la pénurie d’employés.

En mars, 45 médecins ont écrit une lettre à Audrey Gordon pour faire état du déficit de surveillance des patients hospitalisés dans le service de médecine de l’Hôpital Grace après les heures de travail, en raison du manque de personnel.

Poursuivre les efforts

Face à cette réalité qui touche de nombreux établissement, la ministre de la Santé, Audrey Gordon, a indiqué qu’il y a urgence d’augmenter les possibilités pour les patients gravement malades.

Nous l'avons constaté même pendant la pandémie, nous avions besoin d'une plus grande capacité de soins intensifs et nous voulons nous assurer que l’Hôpital Grace est en mesure de répondre non seulement aux pandémies ou aux situations d'urgence, mais aussi, de manière générale, aux besoins de la population , affirme Mme Gordon.

Mme Gordon indique que la province continuera d'évaluer si des lits de soins intensifs supplémentaires sont nécessaires au-delà de l'agrandissement prévu à l’Hôpital Grace.

Dans son budget 2023, le gouvernement du Manitoba a annoncé un investissement de 1,2 milliard de dollars dans les hôpitaux et d'autres infrastructures de santé de la province.

Dimanche, la province a rappelé, entre autres, le réaménagement du service des urgences de l'Hôpital Saint-Boniface et le soutien au réaménagement du Centre des sciences de la santé.

À l’extérieur de Winnipeg, la province évoque des agrandissements et les rénovations importantes en cours , dans plusieurs centres de santé d’autres villes du Manitoba.

Comme je l'ai déjà dit à maintes reprises, il s'agit d'amélioration continue, et l'amélioration continue signifie aussi des choses comme l'expansion des services , soutient la ministre de la Santé.

Avec les informations de Ian Froese