Les Blue Jays à la rescousse du baseball mineur de Lac-Mégantic

Rassemblés au Musi-Café, à Lac-Mégantic, dimanche, des membres de l'association ont reçu la nouvelle sous un tonnerre d'applaudissements.

Il s'agit de la deuxième fois en cinq ans que la Fondation des Blue Jays accorde une aide financière à cet organisme. C'est exceptionnel de l'avoir gagné une fois, ce l'est encore plus de l'avoir gagné deux fois , lance le président et fondateur de l'Association de baseball mineur de Lac-Mégantic, Ivan Custeau.

En 2019 , elle avait remis 123 000 $ pour l'éclairage, l'installation d'une clôture et d'un pare-balles derrière le marbre plus hauts.

M. Custeau explique que l'explosion des coûts pour l'éclairage du terrain a empêché d'installer des clôtures et un pare-balles. On a donc fait une demande aux Blues Jays, comme quoi le projet n'était pas terminé et contre toute attente on est la seule association au Québec, cette année, qui a gagné la bourse de 150 000 $ pour sécuriser le terrain de baseball.

La remise officielle du chèque se fera au mois d'août à Lac-Mégantic.