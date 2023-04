Un documentaire explore des quartiers chinois du continent, dont celui de Vancouver

Le fils Big Fight in Little Chinatown (Grande bataille dans le petit quartier chinois), de Karen Cho, montre les efforts des quartiers de Vancouver, Montréal, Toronto et New York pour se redéfinir.

Ces gens-là ne restent pas les bras croisés à regarder leur communauté s’embourgeoiser , explique Karen Cho. C’était important pour moi de montrer ces poches de résistance et de résilience.

Menacés de disparition

La documentariste a grandi à Montréal, où le quartier chinois a marqué sa jeunesse et le début de sa carrière.

Ces dernières années, elle s’inquiète de l’impact de la hausse des prix sur le marché immobilier, de l’embourgeoisement et de la planification urbaine sur les quartiers chinois de Montréal et d’ailleurs.

C’est ce qui l’a conduit, en 2020 à assister à un rassemblement en soutien à ces quartiers à New York, juste avant la pandémie de COVID-19 et les manifestations de racisme anti-asiatique qui l’ont accompagné à certains endroits.

La façon brutale dont la pandémie s’est déroulée dans plusieurs quartiers chinois a aussi suscité un certain sentiment d’urgence à l’idée de raconter leur histoire , note Karen Cho.

Raconter pour faire vivre

L’un des défis majeurs liés à la survie des quartiers chinois est de rappeler qu’ils ne sont pas que des reliques d’un passé révolu, mais des lieux où vivent des communautés qui évoluent.

Les changements se produisent lorsqu’il y a ouverture , explique le directeur du programme municipal de l’Université Simon Fraser, Andy Yan. Il ajoute qu’en même temps, il y a un pouvoir immense à connaître ses origines pour se tourner vers l’avenir .

Des décisions comme l’arrêt d’un projet de construction de viaduc dans les années 1970, par exemple, ont marqué le développement du quartier chinois de Vancouver, dont la lutte pour la survie n’est toujours pas terminée, note Andy Yan.

Le développement du marché immobilier, la criminalité et le coût de la vie comptent parmi les raisons qui ont accentué l’exode d’habitants et de commerçants du quartier depuis quelques années, ajoute-t-il.

Le quartier chinois est une partie du patrimoine culturel et c’est ce qui en assurera l’avenir , croit Karen Cho.

