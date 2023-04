Des oeuvres et l’héritage de l’artiste haïda Bill Reid mis en valeur dans une exposition

L’exposition présente aussi les créations de 14 nouveaux artistes sur des thèmes comme la réconciliation et la guérison des traumatismes intergénérationnels.

La sculpture de Bill Reid Le Corbeau et les premiers humains, au Musée d'anthropologie de l'Université de la Colombie-Britannique (UBC). Photo : Arnaud Decroix - SRC

Les œuvres de Bill Reid ont contribué à faire de l’art de la côte nord-ouest l’un des plus reconnus au monde.

Parmi ses œuvres les plus connues figure la sculpture Spirit of Haida Gwaii, qui accueille les visiteurs à l’Aéroport international de Vancouver.

La conservatrice adjointe de l’exposition Bright Futures, Aliya Boubard, près des boucles d’oreille perlées de l'artiste Natasha Seymour. Photo : Radio-Canada / Margaret Gallagher

L’artiste Natasha Seymour, d’origine tahitan, tsimshian et nisga'a, a créé des boucles d’oreille perlées inspirées des couvertures à boutons, des vêtements traditionnels portés lors de différents types de cérémonies.

Natasha Seymour a mentionné que ce travail de création l’a aidée à guérir des traumatismes qu’elle vivait lorsqu’elle a commencé ses œuvres, raconte Aliya Boubard, conservatrice adjointe de l’exposition Bright Futures.

L’exposition Bright Futures peut être vue au musée Bill Reid, au centre-ville de Vancouver, jusqu'en janvier 2024. Photo : Savannah Parsons

C’était aussi le cas pour Bill Reid, explique-t-elle, car l’artiste n’a pas été connecté à sa culture pendant de nombreuses années et a utilisé l’art pour revenir à ses racines haïda.

L’exposition Bright Futures peut être vue au musée Bill Reid, au centre-ville de Vancouver, jusqu'en janvier 2024.

Avec les informations de Maryse Zeidler et des émissions North by Northwest et On The Coast