La courte saison des sucres a un impact sur la production au Témiscamingue

C'est le cas chez l'entreprise acéricole Tem-Sucre de Laniel qui, malgré une bonne qualité de sucre, voit sa récolte baisser.

« On a fait du très bon sirop, mais c'est une saison assez courte. » — Une citation de Hugo Levesque

Cette année au Témiscamingue, je dirais que la moyenne était 1,5 livre par producteur, ce n'est vraiment pas une bonne saison, lance le propriétaire Hugo Levesque qui estime que la moyenne de production dans une saison normale se situe entre 3,5 à 4 livres.

Selon lui, son érablière a produit la moitié de la quantité obtenue l'an passé.

Une production normale pour moi, c'est 4 livres. Et je vais avoir fait 2 livres cette année. Moi je suis à la moitié de la production de l'année passée , soutient le producteur qui met en cause les périodes de chaleur qu'a connu la région durant cette saison des sucres. La neige a aussi joué les trouble-fête cette année.

C'est sûr que c'est des pertes pour moi. On a fait une bonne année l'an passé et une moyenne cette année. On fait la moyenne de tout ça, puis on va sortir notre épingle du jeu pareil. Là on va acheter plus de sirop de la Fédération des producteurs acéricoles pour le transformer , explique Hugo Levesque.

L'an dernier, le Québec a produit 211,3 millions de livres de sirop.