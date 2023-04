Le Nord de l’Ontario tente d’obtenir sa part de l’industrie du film touristique

La Ville de North Bay a accueilli ce week-end la deuxième édition d’un festival qui fait la promotion du cinéma touristique partout dans le monde, une occasion pour la Ville et le Nord de l’Ontario de convaincre davantage de membres de l’industrie à choisir la région comme lieu de tournage.

Le Global Tourism film festival s’est installé dans les locaux du collège Canadore de North Bay ce week-end, afin d’organiser la deuxième édition de son festival, la première édition en personne.

Les présentations à l’horaire ont non seulement comme objectif de présenter des films touristiques, qui ont été filmés dans de nombreuses destinations comme la Tanzanie, la Colombie, la Jamaïque ou encore le Bhoutan, mais aussi d’attirer les compagnies de tournage à venir faire des affaires dans le Nord de l’Ontario.

Au-delà des quelques curieux qui ont assisté au festival sur place pendant le week-end, celui-ci est également disponible intégralement en ligne.

Pour les membres de l'industrie du cinéma du Nord de l’Ontario, c’est l’occasion de faire pression pour que ce pan de l’industrie vienne s’installer dans la région. L'industrie du cinéma à rapporté plus de trois milliards de dollars l'an dernier en Ontario.

Devin Mahesh, directeur du développement du cinéma pour Industries culturelles de l’Ontario Nord (ICON), est venu parler des nombreuses raisons qui pourraient motiver les compagnies de tournage.

Devin Mahesh a expliqué les avantages financiers et logistiques de venir tourner des films dans le Nord de l'Ontario. Photo : Radio-Canada / Felix Hallé-Théoret

Nous avons l’espace pour faire ces tournages, nous avons des gens talentueux puisque nous avons une culture qui célèbre les arts, donc nous avons des gens passionnés par ce qu’ils font, et finalement nous avons plusieurs options de financement qui peuvent aider les productions , explique-t-il.

La Ville de North Bay, hôte du festival, souhaite elle aussi attirer les compagnies de tournages. Selon la directrice de Tourism North Bay, Tanya Bédard, la région possède de nombreux atouts, surtout au niveau de la diversité de ses paysages. Nous avons des options naturelles, les lacs, les rivières ou encore les environs avec les usines, il y a beaucoup de différentes options urbaines et aussi les environnements naturels , explique-t-elle.

Tanya Bédard est la directrice générale de Tourism North Bay. Photo : Radio-Canada / Felix Hallé-Théoret

Mme Bédard affirme que l’accueil d’un festival comme celui auquel elle a participé est un signe q ue North Bay soit une destination pour les productions de films et de télévision, ça renforce le travail qui se passe depuis quelques années maintenant .

C’est le fruit de beaucoup d'efforts, beaucoup de temps, beaucoup de partenariats , explique-t-elle.

La croissance soutenue d’une industrie

La volonté des acteurs de l’industrie du cinéma de faire croître celle-ci dans le Nord de l’Ontario n’est pas nouvelle, plusieurs studios importants sont en construction ou en élaboration à North Bay, Sault-Sainte-Marie et Sudbury pour notamment permettre des tournages à l’année dans la région.

M. Mahesh croit que des organismes comme ICON doivent jouer un rôle d’équilibriste entre favoriser la croissance des clients du secteur et rendre disponibles les infrastructures pour que ceux-ci aient encore un avantage pour venir travailler.

Nous voulons de meilleurs films, nous voulons des projets plus intéressants et nous voulons plus de ces projets dans la région , explique-t-il.

Il rappelle toutefois que des investissements pour soutenir cette croissance sont nécessaires.

Nous sommes aux portes de la capacité maximale, il y a une limite de caméras que vous pouvez louer, d’hôtel que vous pouvez réserver, si toutes ces choses ne sont pas disponibles, nous ne pouvez pas amener vos employés pour faire un film , ajoute-t-il.

Des étudiants en technique de cinéma du Collège Canadore ont pu poser des questions quant au processus pour travailler dans l'industrie dans le Nord de l'Ontario. Photo : Radio-Canada / Felix Hallé-Théoret

Mme Bédard croit elle aussi que North Bay devra investir pour continuer de soutenir la croissance de cette industrie. Il y a certainement des choses qui peuvent se faire avec les partenariats, comme s’assurer que la communauté est encore excitée d’avoir des tournages dans la région, et continuer à travailler avec les compagnies pour faire certains qu'on a les services que les productions cherchent lorsqu'ils viennent ici , soutient-elle.

Elle rappelle que le collège Canadore, qui forme plusieurs métiers du domaine du cinéma, joue un rôle important dans la croissance de l’industrie dans le Nord de l’Ontario.

Le film touristique, une nouvelle voie?

Selon Thanushka Nanayakkara, PDG du Global tourism film festival, l’aspect touristique du cinéma a toujours fait partie des considérations de l’industrie cinématographique.

Il y a toujours eu corrélation entre les films et le tourisme, par exemple, pour plusieurs films qui ont eu du succès dans le monde, le tourisme a joué une grand rôle dans ces films, et dans certains films qu'on considère des classiques, la destination a aussi joué un rôle clé dans leur succès , explique-t-il.

Thanushka Nanayakkara, le PDG du festival, croit que la destination a toujours un peu fait partie du succès des films. Photo : Radio-Canada / Felix Hallé-Théoret

En créant ce festival, M. Nanayakkara souhaite que la destination devienne un facteur plus important pour les productions de films : nous allons faire voyager ce festival dans d’autres villes dans le monde afin que la destination devienne un facteur clé lorsqu’on parle de cinéma .