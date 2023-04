L’Organisation des chefs du sud du Manitoba a un nouveau conseil des jeunes

L’élection s’est déroulée lors d’un rassemblement de jeunes, axé sur le développement de carrière, qui s'est tenu à Winnipeg du 25 au 27 avril.

Le nouveau conseil aura un mandat de deux ans et les jeunes chefs auront un droit de vote lors des sommets des chefs du Sud.

Par ailleurs, ils seront autorisés à assister à des conférences avec d'autres chefs autochtones du monde entier, en plus de bénéficier d'un budget de formation pour développer leurs compétences.

En outre, ils auront pour tâche de se rendre dans différentes communautés pour nouer des contacts, présenter l'Organisation des chefs du sud du Manitoba un modèle positif auprès des jeunes autochtones.

Tréchelle Bunn, 23 ans, co-cheffe élue au conseil des jeunes espère faire entendre la voix des jeunes des Premières Nations du Manitoba et œuvrer pour une amélioration de leur santé mentale.

Selon elle, les traumatismes intergénérationnels ont un impact négatif sur la santé mentale des jeunes et sur les communautés.

Sans doute, celle qui a récemment obtenu une licence en criminologie et en études autochtones à l'Université du Manitoba s’est donné les armes pour ce combat.

Un besoin de leadership

Le nouveau conseil des jeunes doit aussi s’engager avec les 34 Premières Nations des chefs du Sud pour s'attaquer aux défis qui s'imposent aux communautés et aux enjeux politiques. Et cette démarche exige du leadership qu’incarnent de nombreux jeunes, reconnaît Mme Bunn.

Je pense que pendant longtemps, les jeunes n'ont pas réellement participé à de nombreuses discussions en matière de leadership, mais j'ai rencontré beaucoup de jeunes leaders inspirants , souligne-t-elle.

Le grand chef de l'Organisation des chefs du sud du Manitoba, Jerry Daniels, juge nécessaire pour les jeunes, futurs dirigeants de leur communauté, d’acquérir une meilleure compréhension du leadership tout en bénéficiant d'un mentorat au sein du conseil des jeunes.

Nous sommes très honorés de pouvoir compter sur l’engagement de nos jeunes, de les voir siéger avec nous. Nous apprécions vraiment leur énergie et leur volonté de diriger , affirme Jerry Daniels.

Le conseil des jeunes a été créé en 2018, et selon M. Daniels, il s’agit au départ d’une expérience d'apprentissage, mais il comporte également un aspect de leadership, car les jeunes sont invités à diriger au nom des autres, précise-t-il.

Nous avons beaucoup d'espoir pour la prochaine génération et nous voulons lui offrir le plus d'opportunités et d'espace possible pour qu'elle puisse assumer ce rôle , soutient Jerry Daniels.

Avec les informations de Chelsea Kemp