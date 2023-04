Activités gratuites à faire en mai à Québec

Il y a de quoi être bien occupé en mai à Québec. Voici sept activités artistiques et culturelles gratuites à surveiller.

Les arts littéraires à l’honneur

Le Mois de la poésie  (Nouvelle fenêtre) revient en force pour une 16e fois. Du 1er au 31 mai, l’événement célèbre la poésie et ses artisans. Plusieurs activités gratuites sont offertes au public, dont la Soirée Vendredi Poésie à la Maison de la littérature, l’exposition de photos argentiques VISION TROUBLE à la Charpente des Fauves, et l’activité Empruntez un.e poète à la Librairie La Liberté. Sous la thématique Folies douces , c’est Laetitia Beaumel qui assure la direction artistique du Mois de la poésie.

Le festival d’arts littéraires CANICHES  (Nouvelle fenêtre) se déroulera dans les quartiers Saint-Roch et Saint-Sauveur de Québec du 10 au 14 mai. L’événement offre une perspective multidisciplinaire de la poésie, intégrant les arts visuels, des performances, de la photographie, de la musique, de la danse, des classes de maîtres et des rencontres d’artistes à sa programmation. Les 14 activités se déploient à la Maison pour la danse, au Pantoum, à l'Espace 400e, à la galerie de Criterium, au Lieu, à VU et au Centre Frédéric Back.

Un peu de musique

Les 20 et 21 mai, le Printemps de la musique  (Nouvelle fenêtre) résonnera un peu partout au centre-ville de Québec. Bien que la programmation officielle ne sera dévoilée que le 3 mai, on nous promet déjà des parcours musicaux où les concerts s'accordent aux lieux patrimoniaux sélectionnés, un quartier général animé aux Jardins de l’Hôtel-de-Ville, un nouveau parcours nocturne de concerts dans des voûtes du quartier Petit Champlain ainsi qu’une offre musicale jeunesse. Un bracelet laissez-passer Or, à se procurer par contribution volontaire, permet de prendre part aux parcours musicaux en journée.

Artistico-sportif

Les amateurs de bicyclette et de musique émergente seront ravis. Le 27 mai, de 9 h 30 à 16 h, l’événement La Virée cyclo musicale (Nouvelle fenêtre) sera lancé à la Place Jean-Béliveau. Enfourchez votre bicyclette et roulez sur le parcours d’une vingtaine de kilomètres, où quatre arrêts-spectacles vous feront découvrir Claudia Thom, Louve Saint-Jeu, Sensei H, Fovelle et le P’tit Belliveau. L’activité est accessible aux cyclistes de tous les niveaux, mais est toutefois déconseillée aux jeunes enfants.

De belles visites

Du 14 mai au 11 juin au Centre d’exposition Louise-Carrier, la peintre Isabelle Lockwell  (Nouvelle fenêtre) présente ses plus récents tableaux. L’artiste utilise les couleurs et les textures pour représenter son monde intérieur. L’exposition est gratuite et peut être visitée du mardi au dimanche après-midi. Le vernissage aura lieu le 21 mai prochain.

Lors d’une visite de 60 minutes, explorez la résidence du Gouverneur général du Canada  (Nouvelle fenêtre) à la Citadelle de Québec. Vous y découvrirez, entre autres, les salles de cérémonie et les collections de la résidence. L’activité est gratuite, mais il est fortement conseillé de réserver sa place.

L’artiste peintre Aro présentera le 18 mai prochain sa 8e exposition solo en carrière, intitulée Non-Négociable (Nouvelle fenêtre) . La nouvelle collection, fruit d’un travail de 14 mois, sera exposée à la Galerie Aro de Stoneham avant de prendre la route aux quatre coins du monde. Aro s’exprime par l’art sur ses valeurs non négociables et sur la découverte de qui elle est réellement.