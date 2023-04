Une ville enlève des bancs publics pour éliminer le « flânage »

Nous avons tous remarqué une augmentation du flânage , a déclaré le maire George Andrews. Selon lui, cela a commencé lors des Jeux d’hiver du Labrador, en mars.

Des gens intoxiqués, des groupes de personnes. Avant-hier au soir, il y avait de 20 à 25 personnes qui flânaient autour de l’avion, qui lançaient des roches, des bouteilles de bière , a-t-il affirmé, vendredi.

L’avion auquel il fait référence est un monument, qui est une réplique d’un avion militaire des États-Unis. Les bancs sur la petite place publique où il se trouve ont été enlevés. D’autres bancs publics, le long d’un sentier, ont aussi été retirés par l’administration municipale.

George Andrews est maire d'Happy Valley-Goose Bay. Photo : CBC / Heidi Atter

Selon le maire Andrews, le type d’activité que l’on veut voir cesser se déroule autour des bancs publics. On ne prétend pas que ça va régler le problème , a-t-il déclaré. On essaie juste de faire quelque chose pour prévenir ces rassemblements et cette activité. Vous savez, les gens qui dorment, boivent, ce genre de choses à ces endroits.

Criminaliser l’itinérance

Dans la municipalité d’environ 8000 personnes, la décision fait l’objet de critiques.

Dans les médias sociaux, plusieurs se sont demandé comment le retrait de quelques bancs publics pourrait changer quoi que ce soit aux problèmes de logement et de consommation.

D’autres croient que l’on pénalise les citoyens qui s’assoient sur ces bancs et profitent des espaces verts. Le maire réplique que les marcheurs n’utilisent pas les bancs publics, parce qu’il y a trop de monde autour.

Doug Pawson, le directeur général de End Homelessness St. John’s (« mettre fin à l’itinérance », en français), un organisme communautaire à Saint-Jean de Terre-Neuve, déplore une manière de criminaliser l’itinérance.

Doug Pawson, le 30 octobre 2020 à Saint-Jean de Terre-Neuve. Photo : La Presse canadienne / Paul Daly

Je peux comprendre que la ville sent qu’elle n’a pas d’autres options , reconnaît Doug Pawson. D’un autre côté, je pense que ces décisions doivent être prises sous l’angle des droits de la personne .

Qui a le droit de s'assoir sur un banc public?

Doug Pawson explique qu’un bien commun comme un banc public devient indésirable lorsque certains types de citoyens les utilisent, plutôt que d’autres.

L’intention peut être la santé et la sécurité, ou pour atténuer les risques, comme le dit le maire, mais en réalité, la décision l’effet d’empêcher certains citoyens d’avoir accès à un bien public, dont l’accès est acceptable pour une autre personne ou une autre communauté , dit-il.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  Il y a normalement des bancs sur cet espace public d'Happy Valley-Goose Bay, comme on le voit sur cette capture d'écran d'une photo prise en novembre 2021 pour Google Street View. Photo : Google Street View, novembre 2021

La décision peut finir par avoir plus de conséquences négatives que positives, ajoute-t-il.

Enlever un banc public ne règle pas l’itinérance, à Happy Valley-Goose Bay ou ailleurs , dit Doug Pawson. Ça ne fait que pousser le problème dans un endroit qui est moins public et moins visible

Ça peut provoquer de mauvaises conséquences, comme des personnes qui se blessent, ou pire encore. Et comme ça se produirait ailleurs que sur l’espace public, la Ville pourra se dire qu’elle n’est aucunement responsable, alors qu’elle est en fait responsable , avance-t-il.

Le maire George Andrews soutient que le conseil municipal a passé de nombreuses heures à débattre de la meilleure façon de répondre à la situation, et a conclu que le retrait temporaire des bancs publics allait améliorer la sécurité publique.

On fait de notre mieux avec ce qu’on a dans notre boîte à outils pour améliorer la sécurité dans cette ville. Est-ce que c’est absolument la meilleure idée? Non, probablement pas. Mais à la fin de la journée, c’est une petite chose que le conseil peut faire et on a décidé d’agir , dit le maire.

À Happy Valley-Goose Bay, des bancs publics ont aussi été retirés le long de ce sentier. Photo : CBC / Heidi Atter

Il ajoute que son administration songe à embaucher un agent municipal pour s’occuper du flânage, mais il reconnaît qu’un agent ne pourra pas accomplir beaucoup de travail à lui seul.

Le maire dit que la ville a demandé au gouvernement provincial des détails sur ce qui est disponible pour la sécurité publique dans le récent budget de Terre-Neuve-et-Labrador.

Doug Pawson, de l’organisme End Homelessness St. John’s, croit que d’envisager l’embauche de travailleurs communautaires serait plus adéquat.

Ce serait une conversation plus productive sur la manière de soutenir les personnes, plutôt que de retirer des services à la population en général , affirme-t-il.

Son espoir est que la polémique sur les bancs publics déclenche à Happy Valley-Goose Bay un débat sain dans cette communauté, sur la façon de répondre à l’itinérance, au manque de logement, aux problèmes globaux de santé mentale et à ceux liés à la consommation de drogues.

Ces enjeux ne sont pas uniques à cette communauté et, selon Doug Pawson, ils sont impossibles à régler sans que tous les ordres de gouvernement coopèrent.