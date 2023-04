Les microbrasseries réitèrent leur demande pour pouvoir livrer leurs produits à domicile

C’est quelques jours avant le début de la Semaine des bières de micro du Québec, à la fin avril, que l’Association des microbrasseries du Québec (AMBQ) a réitéré l’importance de modifier la réglementation entourant l’interdiction pour les 325 microbrasseries de la province de vendre leurs produits en ligne.

Le gouvernement a mis en place Le Panier Bleu, qui est un répertoire des commerces québécois, afin de favoriser l’achat local. Il souffle sur ces braises-là, comme quoi ce sont des éléments qui sont importants, donc pour nous dans le secteur des boissons alcooliques, qui est vraiment réglementé, on ne peut pas prendre part à ce type de commerce. Il a une iniquité ou du moins une adéquation qui n’est pas faite , souligne la directrice générale de l’ AMBQ , Marie-Ève Myrand.

La directrice générale de l'Association des microbrasseries du Québec, Marie-Ève Myrand (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada

Pour la microbrasserie Le Ketch, à Sainte-Flavie, vendre en ligne serait un moyen efficace pour diversifier sa clientèle.

Notre bière est déjà vendue sur les tablettes à quelques endroits au Québec et ça nous permettrait de vraiment aller chercher une nouvelle clientèle dans les endroits où notre réseau de distribution ne va pas grâce aux compagnies de livraison qui peuvent livrer des paquets même s’ils contiennent de l’alcool , soutient le brasseur et co-propriétaire de la microbrasserie Le Ketch, Guillaume Savard.

La microbrasserie Le Ketch, aimerait pouvoir vendre en ligne ses produits lors de la saison morte, soit d’octobre à avril. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Isabelle Damphousse

Même son de cloche pour la microbrasserie Pit Caribou, à Percé et L’Anse-à-Beaufils, ainsi que la microbrasserie St-Pancrace, à Baie-Comeau, la vente en ligne représente une opportunité d’affaire indéniable.

La Côte-Nord, le Bas-Saint-Laurent et la Gaspésie, ce sont des endroits avec un fort achalandage touristique. Les gens vont là-bas durant l’été, ils vont essayer des bières de microbrasseries et ils les apprécient. Par la suite, ils retournent dans leur région. Si la microbrasserie ne distribue pas ses produits ailleurs, il n’y a pas moyen de s’en procurer en ligne et ça brise la relation entre la microbrasserie et le client qui s’est créé durant l’été , affirme Marie-Ève Myrand.

Le copropriétaire de la microbrasserie Pit Caribou, Jean-François Nellis, aimerait pousser l’idée encore plus loin et vendre de la bière à l’international.

La microbrasserie Pit Caribou brasse sa bière à L’Anse-à-Beaufils près de Percé. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada

On pourrait créer une plateforme qui permettrait aux distributeurs internationaux de commander des palettes. C’est quelque chose qui ne coûterait pas cher à mettre en place, mais qui apporterait des revenus vraiment intéressants localement, chez nous en Gaspésie , explique-t-il.

L’avantage de la SAQ

L’interdiction de livrer des produits qui contiennent de l’alcool ne touche toutefois pas la Société des alcools du Québec (SAQ). La SAQ offre le service de livraison à domicile. Pour le copropriétaire de la microbrasserie Saint-Pancrace, Pierre-Antoine Morin, cette situation suscite de l'incompréhension.

Le copropriétaire de la microbrasserie Saint-Pancrace, Pierre-Antoine Morin (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Olivier Roy Martin

La SAQ sait très bien compter , si elle permet la commande en ligne et la livraison par un tiers, c'est parce qu'elle sait très bien qu'il y a quelque chose d'intéressant sur le plan financier et que ça rejoint les préférences des clients. C'est quelque chose qui contribue à l'expérience client. Si c'est bon pour la SAQ , je pense que ça peut être pertinent pour les microbrasseries tout simplement , soulève-t-il.

À l’heure actuelle, il est déjà possible de se faire livrer des produits de microbrasserie dans d'autres provinces canadiennes, comme l'Alberta, la Colombie-Britannique et l'Ontario. Il existe plus de 1100 microbrasseries au Canada, selon l’Association des microbrasseries canadiennes.