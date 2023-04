Des centaines de personnes rassemblées pour demander la préservation du corridor Champlain

Près de 200 citoyens se sont rassemblés samedi après-midi pour demander, une fois de plus, la préservation d'une portion du corridor Champlain dans le secteur d’Aylmer. L’objectif était de sensibiliser le promoteur immobilier Brigil, qui a un grand projet à cet endroit, à la protection de la biodiversité et de l'écologie dans ce corridor.

Ces centaines de personnes sur place ont bravé la pluie et formé une chaîne humaine de 200 mètres le long du chemin d'Aylmer, un chiffre qui n'a pas été choisi au hasard.

Ce rassemblement avait pour but de demander au promoteur immobilier Brigil, qui a un projet résidentiel à cet endroit sur la table, de conserver une zone de 200 mètres le long de la rivière des Outaouais, pour protéger une portion du corridor Champlain.

La portion comprend une vaste zone qui se trouve à l'ouest du pont Champlain et qui constitue un corridor écologique entre le parc de la Gatineau et la rivière des Outaouais.

Le sentier du corridor Champlain, à Gatineau Photo : Radio-Canada / Fiona Collienne

Même s’il n’est pas prévu que le projet de Brigil soit construit au cœur de la forêt du corridor Champlain, des craintes que cette dernière ne perde son authenticité en raison du projet subsistent, notamment pour la co-organisatrice de l’événement, et membre du groupe Mères au front en Outaouais, Julie Brillant-Picard.

Cette forêt-là est vraiment spéciale et unique, parce qu’elle fait vraiment partie du quotidien des gens. Elle est à proximité des résidences, à proximité des quartiers. Les gens marchent, en profitent , a-t-elle illustré.



« [Cette forêt], c’est aussi un contact fondamental pour nos enfants; qu’ils comprennent à quel point la nature est essentielle. » — Une citation de Julie Brillant-Picard, co-organisatrice de l'événement et membre de Mères au front en Outaouais

La conseillère municipale du district de Mitigomijokan, Anik Des Marais, qui était présente à l’événement, a expliqué qu’elle est en faveur de la densification, mais une densification douce où l’on protège nos milieux naturels pour qu’on ait des milieux de vie intéressants .

La Ville de Gatineau doit encore se pencher sur les prochaines étapes du développement prévu, a souligné un porte-parole du bureau de la mairesse samedi.

La mairesse a affirmé que la première phase du Village Champlain est déjà en cours de réalisation. Le reste du projet devra être soumis à la toute nouvelle réglementation municipale pour les "projets d’envergures" qui était prévue au schéma d’aménagement et qui est récemment entrée en vigueur .

Une maquette du Village Champlain. Photo : site web de Champlain village urbain

Elle a écrit également que le Plan régional de gestion des milieux humides et hydriques (en cours) et l'inventaire réalisé en lien avec la charte de la biodiversité (également en cours) viendront guider les modifications éventuelles aux dispositions réglementaires. On se donne des outils pour nous permettre d’être proactifs dans ce genre de situation à l’avenir aussi.

Pour sa part, le groupe Brigil a indiqué avoir bien pris connaissance des revendications du groupe et [nous] analysons, avec l'aide de nombreux experts, leurs demandes, ainsi que le contenu du rapport environnemental produit par Capitale Nature , dans une déclaration écrite à Radio-Canada.

Ce rapport environnemental a été financé par des groupes de citoyens, qui ont fait une demande de financement à la Ville pour faire une caractérisation indépendante de Brigil.

On avait fait une empreinte sur le corridor du projet final tel que Brigil nous l'avait envoyé pour voir quels seraient les impacts sur ces écosystèmes et aussi sur la connectivité. On avait fait des simulations pour voir l'utilisation des animaux de ce territoire , a expliqué Sylvain Delagrange, co-auteur du rapport et professeur à l’Université du Québec en Outaouais (UQO) en écologie fonctionnelle et écophysiologie végétale.

Près de 200 citoyens ont bravé la pluie samedi pour sensibiliser à la préservation et protection du corridor Champlain. Photo : Radio-Canada / Fiona Collienne

Les grandes conclusions de ce rapport? On a trouvé des impacts assez importants sur la circulation, sur les pertes d'habitat aussi évidemment , a souligné M. Delagrange, qui a ajouté que ces résultats ne sont pas étonnants.

Ce qui est le plus étonnant dans ce dossier-là, c’est que la forme du corridor étant un espèce de sablier et en plaçant le projet de construction en plein milieu de ce sablier-là, évidemment, il y a un effet de goulot d'étranglement sur le passage de la faune , a-t-il enchaîné, et que la perte d’habitat en milieu urbain est problématique.

« Ce n'est pas nécessairement au niveau de l'espèce en danger qu'il y a une problématique dans ce dossier-là. C'est la perte d'habitat, encore une fois, dans un milieu urbain, à un temps où on devrait être en train de faire des moratoires. » — Une citation de Sylvain Delagrange, co-auteur du rapport et professeur à l’ UQO en écologie fonctionnelle et écophysiologie végétale

On comprend qu'on ne peut pas nécessairement annuler le projet, mais il y a moyen de l'améliorer, c’est-à-dire de diminuer la taille pour diminuer l'effet "étranglement" pour la circulation de la faune et de reconnaître peut-être quelques territoires avec [...] des arbres bicentenaires , a poursuivi l’expert.

Avec les informations de Fiona Collienne