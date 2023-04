Sherbrooke souhaite « changer la culture de la pelouse »

Dans le courant des dernières années, Sherbrooke conseillait de ne pas couper le gazon durant le mois de mai avec le Défi pissenlit ou Mai sans tondeuse.

La Ville va un peu plus loin en demandant aux citoyens de réduire la fréquence de la tonte durant tout l'été. La campagne qui est annoncée s'appelle Paysage en évolution. On veut lentement et progressivement changer la culture qui est liée à la pelouse à Sherbrooke , fait savoir la conseillère municipale Joanie Bellerose, également présidente de la commission de l'environnement et de la mobilité à la Ville de Sherbrooke.

Cette dernière indique que la Ville vise à favoriser la présence et la survie des pollinisateurs sur les pelouses. Ce qu'on demande à la population, c'est de repousser la première tonte pour laisser justement une première floraison de pissenlits ou autre ou autres plantes , poursuit-elle.

D'ailleurs, plus de 80 sites de Sherbrooke seront tondus différemment , indique Mme Bellerose.