QS présente un projet de loi contre les violences sexuelles en milieu scolaire

Québec solidaire (QS) revient à la charge avec le projet de loi 397, destiné à prévenir et à lutter contre les violences sexuelles dans les écoles. Sa responsable en matière d'éducation, Ruba Ghazal, a présenté le texte à l’Assemblée nationale.

N’attendons pas le prochain drame, agissons maintenant , ce n’est pas une boîte vocale qui réglera le problème des agressions sexuelles en milieu scolaire , répètent d’une seule voix en point de presse les intervenants s’adressant au ministre de l’Éducation.

Ruba Ghazal entend, elle, convaincre Bernard Drainville de la nécessité d’une loi-cadre et nourrit l’espoir de voir ce projet avant la fin de la session en mi-juin.

Je sais, affirme la députée de Mercier, que le ministre [de l’Éducation Bernard] Drainville est sensible à la question des violences sexuelles en milieu scolaire, mais les gestes posés ne sont pas suffisants.

« On ne peut plus se contenter de s’indigner et de déclencher des enquêtes à la pièce quand des cas surgissent dans les médias. Il est temps d’agir en amont, et c’est ce que je propose avec mon projet de loi. » — Une citation de Ruba Ghazal, députée de Mercier et responsable de Québec solidaire en matière d’éducation

Le texte vise notamment à rendre obligatoire pour tous les établissements d’enseignement préscolaire, primaire ou secondaire, y compris la formation générale et professionnelle, [l’adoption d']une politique pour prévenir et combattre les violences à caractère sexuel .

Il détermine les éléments qui doivent être inclus dans cette politique, notamment les règles encadrant les activités des élèves, les mesures de sécurité, le processus de plainte et les services de soutien et d’accompagnement des victimes et des agresseurs .

Il prévoit aussi le regroupement des services disponibles et/ou la désignation d’une personne-ressource en matière de violences à caractère sexuel au sein de l’établissement d’enseignement .

Il s’agit du deuxième dépôt d’un tel projet de loi par QS dans les 18 derniers mois. Une loi-cadre visant à prévenir et à lutter contre les violences sexuelles existe déjà dans les établissements collégiaux et universitaires depuis 2017.

On savait qu’il manquait un gros morceau à cette réforme , lance de son côté Manon Massé, porte-parole de Québec solidaire.

Quand on sait que plus de la moitié des victimes d’infractions sexuelles enregistrées par les corps policiers sont mineures, ça n’a pas de sens qu’on n’ait aucune loi-cadre pour protéger les jeunes du primaire et du secondaire , ajoute Mme Massé.

« C'est cet angle mort qu’on tente de corriger à Québec solidaire. » — Une citation de Manon Massé, porte-parole de Québec solidaire

Ce projet de loi est bien accueilli par le collectif La voix des jeunes compte et par le Parti québécois, qui réaffirme son engagement à lutter contre les violences sexuelles dans les écoles du Québec .

« Le dépôt d'un projet de loi pour adopter une loi-cadre dans les écoles est une autre étape importante de la démarche qu’a entamée le collectif "La voix des jeunes compte" il y a cinq ans. » — Une citation de Méganne Perry-Mélançon, porte-parole du Parti québécois

Le collectif La voix des jeunes compte en profite pour appeler les centres de services scolaires, les établissements d’enseignement privés et le personnel scolaire à unir leur voix à celle des jeunes en demandant une loi-cadre pour que plus aucun élève ne demande à être entendu, cru et protégé .

En mai 2022, un regroupement d’élèves a interpellé le gouvernement pour souligner que la loi visant à réformer le traitement des plaintes en milieu scolaire ne sera pas suffisante pour répondre aux problèmes de violence sexuelle à l’école.

Ils ont clairement demandé que la question de la violence sexuelle à l’école fasse l’objet d’une loi-cadre expressément consacrée à cette problématique plutôt que de dépendre de la Loi sur l’intimidation et la violence à l’école, qui ne répond pas aux attentes.