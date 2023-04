Dernière soirée pour le Francothon 2023 à Gravelbourg

Plus de 50 personnes étaient présentes pour participer aux festivités dédiées à une levée de fonds pour les Fonds Collège Mathieu et Fonds Maillard.

Au son des tambours, accompagnée par la dégustation de nourriture africaine et de spectacles de danse présentés par des élèves des écoles Beausoleil et de l'école Mathieu, la soirée était festive et rassembleuse.

Le Fonds Collège Mathieu a pour mandat de fournir des bourses d’étude à des étudiants francophones suivant des formations postsecondaires collégiales créditées offertes par l’entremise du Collège Mathieu. Photo : Radio-Canada / Danielle Dutrisac

C’est environ 2000 $ qui ont été amassés au cours de la soirée pour soutenir les activités des Fonds Collège Mathieu et Fonds Maillard qui ont pour mandat d'appuyer les projets et les activités de l'Association communautaire fransaskoise de Gravelbourg (ACFG).

Cet appui financier contribue grandement au bon fonctionnement de l'organisme, selon la présidente de l' ACFG , Marie Lepage.

« Ça nous aide à nous rallier et à avoir un but en commun, mais c'est aussi une sécurité pour les communautés, une sécurité pour nos organismes. » — Une citation de Maria Lepage, présidente de l’Association communautaire fransaskoise de Gravelbourg

Une communauté tissée serrée

La communauté africaine de Gravelbourg s’est aussi donné rendez-vous lors de cet événement afin d'accueillir les nouveaux arrivants.

Le directeur général de la Communauté des Africains francophones de la Saskatchewan (CAFS), Melchior Niyonkuru, affirme que beaucoup d'habitants de ce continent choisissent de venir vivre en Saskatchewan.

« La Saskatchewan est une province vraiment accueillante. Pour ma part, en arrivant dans la province j’ai remarqué que les Saskatchewanais avaient à cœur d'accueillir les nouveaux arrivants. » — Une citation de Melchior Niyonkuru, directeur général de la Communauté des Africains francophones de la Saskatchewan (CAFS)

Cette soirée haute en couleur et en émotions s'est terminée en musique.

La campagne du Francothon 2023, dont l'objectif était d'amasser 65 000 $, se poursuit encore ce dimanche et le bilan final sera dévoilé dans les prochains jours à venir.