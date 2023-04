Retour sur la vie des Autochtones dans le passé à travers une exposition à Regina

L’écrivain cri Paul Seesequasis présente une exposition composée de photos d’Autochtones datant de 1910 à 1960. Intitulé Turning the Lens: Indigenous Archival Project, ce projet présenté à la galerie d’art MacKenzie a pour but d'offrir une autre perspective sur le mode de vie des Autochtones durant cette période.

Paul Seesequasis, qui est basé à Saskatoon, affirme que c’est sa mère qui l’a inspiré à revoir de vieilles photos différemment, car durant ce temps, la perception générale sur les Autochtones était centrée sur la tragédie et le traumatisme.

Elle m’a vraiment inspiré à changer cette perspective et à chercher des images positives, car sans la force et la résilience de ces familles, notre culture et nos langues n’auraient pas survécu , affirme-t-il.

« Ces photos représentent non seulement un aperçu du temps écoulé, mais elles démontrent aussi une perspective positive de la vie des Autochtones, car elles soulignent, entre autres, l’humour, la dignité, la joie ainsi que l’importance de vivre de nos terres. » — Une citation de Paul Seesequasis, écrivain

Bien que ces photos aient été prises au cours du 20e siècle,certaines personnes incluses et leurs familles ne les avaient jamais vues auparavant.

Paul Seesequasis affirme que quand il a commencé à partager les photos sur les réseaux sociaux, certaines personnes ont pu s’auto-identifier ou identifier des gens qu’ils connaissaient.

Quand tu commences à nommer les photos, c’est comme si elles reprennent vie , estime-t-il. Ça crée des liens avec la communauté et ce n’est plus une pièce qui appartient à un musée.

La conservatrice auprès de la galerie d’art MacKenzie, Felicia Gay, affirme que cette exposition offre une vue opposée de comment les peuples autochtones ont été représentés au cours de l’histoire.

L’exposition Turning the Lens: Indigenous Archival Project se poursuit à la galerie d’art MacKenzie jusqu’au 27 août prochain.

Avec les informations de Jennifer Francis