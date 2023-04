L’Indice bohémien rafle plusieurs prix de l'AMECQ

La publication a reçu 5 prix lors de la remise annuelle des prix de l’Association des médias écrits communautaires du Québec (AMECQ), samedi à Victoriaville.

Il a remporté le premier prix pour le meilleur texte d’humeur, la meilleure chronique et la meilleure conception graphique. Il a aussi obtenu le troisième prix pour la photographie de presse et le deuxième prix du média écrit de l’année 2023.

Pour la directrice générale, Valérie Martinez, l'organisation reconnaît à travers ces prix les efforts fournis par son équipe dont elle se dit fière puisque le journal était en nomination dans 6 des 13 catégories admissibles et 38 journaux en lice.

C'est vraiment une très belle reconnaissance pour nos bénévoles rédacteurs qui se donnent vraiment tous les mois, nous écrivent des textes et je pense qu'ils ont beaucoup de plaisir à faire ça. Puis nous, on est très contents de collaborer avec eux. C'est une grande chance pour notre journal d'avoir des collaborateurs bénévoles aussi formidables que ça , dit-elle.

Elle ajoute que l'Indice bohémien est souvent cité comme un bel exemple autant pour la distribution, pour l'écriture des textes et surtout beaucoup pour l'image au sein de l'AMECQ.

Valérie Martinez dit que le journal s'appète à fêter son 15e anniversaire avec du nouveau du côté de la distribution notamment.

L'équipe du journal a toujours en tête l'idée de produire un petit Indice bohémien. C'est quelque chose qui nous tient à cœur, c'est juste qu'on manque un peu de main-d'œuvre [...] Ça risque d'être une espèce de feuillet qu'on va mettre quelques fois par année dans le journal qu'on va insérer à l'intérieur et on va pouvoir faire participer les plus jeunes jusqu'à 25 ans pour pouvoir faire un petit indice qui serait un peu la continuité de l'Indice bohémien , assure la responsable.

Valérie Martinez rappelle par ailleurs que le journal est ouvert à tous ceux qui veulent rédiger des articles.