L'Alliance de la fonction publique du Canada (AFPC) a fait part de cette mise à jour concernant les pourparlers avec l'employeur sur sa page Facebook, dimanche avant-midi, à la 12e journée de grève des fonctionnaires fédéraux.

C'est la première fois depuis vendredi, jour où le gouvernement fédéral a déposé une nouvelle offre, que l' AFPC brise le silence à ce sujet.

Nos équipes ont travaillé très tard hier soir [samedi] et sont de nouveau à la table ce matin [dimanche]. Les négociations se poursuivent également pour nos membres à l’Agence du revenu du Canada , a spécifié le syndicat.

« On sait que nos membres veulent retourner travailler pour fournir à la population les services dont elle a besoin, mais on sait aussi que les travailleuses et les travailleurs ne peuvent plus continuer à perdre du terrain. C’est pourquoi on doit rester à la table jusqu’à ce qu’on obtienne l’entente juste et équitable que méritent nos membres. »