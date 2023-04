Hausse du salaire minimum au Québec dès lundi

Au Québec, 298 900 salariés, dont 164 100 femmes, travaillent actuellement au salaire minimum. Le ministre du Travail, Jean Boulet, a annoncé cette augmentation au mois de janvier.

Le président et chef de la direction du Conseil du patronat du Québec, Karl Blackburn, croit que cette hausse est juste et équitable dans le contexte économique actuel.

Je pense que le gouvernement, dans sa décision d’augmenter le salaire minimum d'un dollar, a réussi à maintenir le ratio ou l’équilibre entre le pourcentage de cette augmentation du salaire minimum versus le salaire moyen au Québec , affirme M. Blackburn.

Il convient toutefois que le consommateur devra absorber une partie des coûts générés par la hausse du salaire minimum.

« C’est inévitable, le client va payer ses produits et ses services plus chers. » — Une citation de Karl Blackburn, président et chef de la direction du Conseil du patronat du Québec

Hausse importante

Le ministre Jean Boulet avait aussi précisé lors de son annonce qu’il s’agissait de la plus forte augmentation du salaire minimum depuis 1995 .

Selon la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante (FCEI), cette augmentation risque d'avoir des effets majeurs sur les petites et moyennes entreprises (PME).

C’est la cascade d’augmentations que doivent subir les PME, c’est l’une des plus importantes hausses du salaire minimum : 7 %, soutient le vice-président pour le Québec de la FCEI, François Vincent. C’est 2400 $ supplémentaires pour une entreprise qui a un employé au salaire minimum.

François Vincent mentionne que cette hausse s’ajoute aux autres frais des entreprises. Ça s’ajoute à l’augmentation des tarifs d’électricité, à l’augmentation de la Régie des rentes du Québec, et d’un autre côté, on ne voit pas quelles actions sont prises pour ne pas en mettre plus sur le dos de nos PME, qui sont encore fragiles.

François Vincent, vice-président pour le Québec de la FCEI. Photo : Radio-Canada / Jean-Claude Taliana

M. Vincent pense que cette montée du salaire minimum va créer une pression à la hausse pour les autres salariés, qui vont demander des augmentations similaires .

La FCEI croit que le gouvernement provincial devrait entamer une réflexion pour réduire la fiscalité de la petite entreprise .

François Vincent considère que l’environnement fiscal des petites entreprises est défavorable au Québec, comparativement à d'autres provinces canadiennes.

Selon lui, les PME québécoises assument des taxes sur la masse salariale 30 % plus élevées que la moyenne canadienne, et elles ont un taux d’impôt réduit pour PME plus élevé que dans huit autres provinces canadiennes .

De nombreux organismes exigeaient un taux horaire à 18 $. Le ministre avait toutefois mentionné lors de son annonce qu’une augmentation plus élevée aurait pu entraîner des mises à pied dans les entreprises.

Selon des entrevues de Louis-Simon Lapointe