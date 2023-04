Journée internationale des travailleurs : une marche sur le thème de l’inflation

À Montréal, les manifestants sont attendus à 17 h 30 au parc du Souvenir, dans le Sud-Ouest, au métro Verdun. La marche proprement dite débutera à 18 h; elle prendra fin au parc Madeleine-Parent, au métro Charlevoix.

À l'heure où bien des travailleurs se plaignent de la hausse du prix des aliments, des services et de diverses denrées, l'augmentation des salaires ne suit pas souvent. C'est donc sous le slogan On ne profite pas de l'inflation, nous que des travailleurs se réuniront pour faire valoir leurs besoins et leurs revendications.

Il y a une espèce d'effet depuis un an : les gens retournent dans la rue, retournent dans les manifestations. On mise sur l'enthousiasme des gens et on espère être nombreux , a lancé en entrevue Jérémie Dhavernas, co-porte-parole de la manifestation, au nom du Mouvement Action-Chômage de Montréal.

« Les gens sont fatigués, les gens sont en colère, ils subissent vraiment le poids de l'inflation. Je pense que le thème aussi est assez mobilisateur. » — Une citation de Jérémie Dhavernas, co-porte-parole de la manifestation

Ce thème de l'inflation touche tout le monde, affirme-t-il : étudiants, aînés, chômeurs, familles monoparentales, personnes seules, travailleurs. L'inflation influence la possibilité de se nourrir convenablement, de trouver un logement adéquat, d'utiliser tel mode de transport plutôt que tel autre, fait-il valoir.

La marche du 1er mai est aussi l'occasion de faire valoir les revendications des travailleurs envers les gouvernements : hausse du salaire minimum, loi anti-briseurs de grève au fédéral, prévention en santé et sécurité au travail, augmentations de salaire qui tiennent compte de l' IPC , droit de travailler en français, équité salariale et autres.

La Coalition du 1er mai, qui organise la marche, regroupe non seulement des syndicats, mais aussi des organisations communautaires et étudiantes.