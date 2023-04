La saison 2023 de la pêche au homard est lancée dans la zone 23 au Nouveau-Brunswick

La pêche au homard commence un peu plus tôt ce printemps dans les zones de pêche 26A et 24. Photo : Ministère des Pêches et des Océans du Canada

Pour les autres secteurs qui couvrent notamment le Restigouche, la région Chaleur, Tracadie, Néguac et Escuminac, le lancement de la saison est repoussé et aucune date de sortie n’a été avancée. Une décision sera prise après un appel téléphonique entre le ministère des Pêches et des Océans (MPO) et l’Union des pêcheurs des Maritimes, lundi à 11 h.

Ailleurs dans les Maritimes, les homardiers de la zone 26A, qui englobe le sud-est du détroit de Northumberland, ont pris la mer dès mercredi, soit quatre jours plus tôt que la date habituelle.

Hier, ce sont les pêcheurs de la zone 26, le long de la côte nord de l’Île-du-Prince-Édouard et ceux de la Gaspésie qui ont pu déposer leurs casiers.