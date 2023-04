Concert de klaxons et feux d’artifice : les partisans fêtent leurs Maple Leafs

Des chauffeurs de taxi et des automobilistes se sont lancés dans un concert de klaxons. Des feux d'artifice ont retenti entre les gratte-ciels du quartier du divertissement. Des partisans se sont juchés sur des lampadaires alors que d'autres ont couru torse nu dans la rue en brandissant des drapeaux des Maple Leafs.

Tout d'une grande célébration impromptue s'est produit au centre-ville de Toronto où des centaines de personnes se sont rassemblées pour souligner la victoire des Maple Leafs.

Les amateurs ont même chanté et dansé sur les airs de Right Back Where We Started From de Maxine Nightingale et de You Make My Dreams Come True du groupe Hall & Oates, des hymnes de la victoire bien connus des partisans des Leafs.

On se rappellera toujours d'où nous étions quand nous nous sommes défaits de ce lourd fardeau , a confié Mike Leaf qui a pris part aux festivités vêtu d'une veste avec des franges aux couleurs des Maple Leafs, d'une perruque et de lunettes illuminées bleues.

Ça signifie tout pour moi , dit à son tour Michael Turner. Je suis un partisan de l'équipe depuis que je suis dans le ventre de ma mère. Je ne me rappelle pas d'avoir vu les Leafs gagner une ronde une seule fois. J'avais, en fait, quatre ans, la dernière fois que ça s'est produit. Alors c'est sûr que je vais célébrer. Franchement, c'est surréel.

C'est que pour un pan de la base partisane des Maple Leafs, il est aujourd'hui difficile de réconcilier l'équipe avec sa riche histoire, de la considérer au même titre que ceux qui ont connu son époque la plus glorieuse.

Honnêtement, je suis né en 2007 alors pour moi, c'est peut-être bien la plus belle chose qui se soit produite dans ma vie à date. Sérieusement. Être dans la rue, comme ça, avec tous les fans. C'est fantastique , dit James Corey.

C'est pour ça qu'il faut rester loyal à son équipe parce que ces moments sont dix fois meilleurs quand on peut enfin les vivre , ajoute l'un de ses amis.

Les Maple Leafs ont remporté, à Tampa, leur première série éliminatoire en 19 ans, samedi soir. Photo : Associated Press / Chris O'Meara

La soirée n'a pas été sans problème, cela dit. La police n'a mis que quelques minutes avant d'étendre son périmètre et il n'a fallu que 30 minutes après la conclusion du match pour que la Commission de transport de Toronto (TTC) partage sur ses réseaux sociaux que ses services d'autobus et de tram rencontraient des délais majeurs dans le centre-ville en raison des festivités liées à la victoire des Maple Leafs.

Le long des grandes artères, le trafic a aussi été présent, mais beaucoup des automobilistes n'étaient là que pour observer ou encourager la fête.

On regardait le match à la maison avec toute la famille et on a sauté dans la voiture quand ça s'est fini comme on le faisait dans les années 1990 , raconte Chris Tanzola au volant de son véhicule sur la rue Yonge. Je voulais que ma fille puisse en profiter pleinement.

C'est un énorme sentiment de soulagement que l'on ressent et notre plan, c'est d'en profiter au maximum parce que ça n'arrive pas souvent!

On a attendu près de 20 ans pour ça. Tu peux voir tout le monde qui est descendu dans la rue pour faire la fête. C'est samedi soir et personne ne va rentrer tôt , assure Steven Goldberg, drapeau des Maple Leafs en main.

Ce dernier ne s'attend toutefois pas à ce que les festivités s'arrêtent au premier tour. Les démons des Maple Leafs maintenant exorcisés, il croit que l'équipe a ce qu'il faut pour se rendre jusqu'au bout : on peut tout gagner, j'en suis sûr. Sans aucun doute.

Ce sera encore plus fou s'ils se rendent jusqu'au bout, c'est sûr. La foule va être folle , dit MJ Archer, croisé avec sa copine à observer un attroupement de partisans des Leafs au milieu d'une intersection. On a l'énergie et tout le soutien nécessaires pour les porter jusqu'à la dernière étape.

Les démons sont exorcisés. Vous avez vu la remontée de 4-1. Nous avons gagné en prolongation à Tampa. Nous avons battu des doubles champions de la Coupe Stanley. Je pense que cette équipe peut aller aussi loin qu'elle le veut. L'adversaire sera fort au tour suivant, quel qu'il soit, mais j'ai confiance en notre équipe avec toute sa force, sa résilience, le talent qu'elle a. Elle me semble avoir tout ce qu'il faut pour gagner , évalue Angelo Turco.

Les Maple Leafs ignorent pour l'instant qui des Bruins de Boston ou des Panthers de la Floride ils affronteront au deuxième tour. Le vainqueur de leur série sera décidé dimanche soir à Boston.