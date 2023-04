Accident grave à la Fonderie Horne, un travailleur blessé et intoxiqué

Informée vendredi matin, la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) a déclenché une enquête et a envoyé deux inspecteurs sur place.

« Deux travailleurs ont subi des blessures durant des travaux d'aspiration de poussières dans un espace clos. » — Une citation de Nicolas Bégin, porte-parole de la CNESST

Selon nos sources, l'une des deux victimes, incommodée aux yeux, a obtenu son congé de l'hôpital. Mais les craintes concernent le principal accidenté, qui est dans un état grave.

L'intérieur d'une section de la Fonderie Horne. Photo : Radio-Canada / Mathieu Ouellette

Dans un nuage de poussières contaminées, sans masque

Un témoin qui a contacté Radio-Canada, raconte que l'accident s'est produit dans le secteur des électrofiltres. Il s'agit de collecteurs de poussières dont on extrait le cuivre et les métaux précieux.

Le travailleur aurait été percuté par un gros morceau de résidus, ce qui lui a fait perdre son masque respiratoire. Il aurait alors été gravement intoxiqué par les poussières chargées de métaux lourds.

« Le surveillant de l'espace clos l'a même perdu de vue dans la poussière. » — Une citation de Un témoin qui travaille à la Fonderie Horne

La CNESST s'attend à un portrait plus complet, lundi. Quant à la Fonderie Horne, elle n'a pas voulu communiquer samedi et nous a promis une réponse au plus tard en début de semaine .

La Fonderie Horne de Rouyn-Noranda Photo : Radio-Canada / Thomas Gerbet

La Fonderie Horne en arrêt complet pour encore deux semaines

Selon nos informations, les victimes travaillent pour une compagnie spécialisée en nettoyage industriel et pompage de matières dangereuses de la région de Montréal. L'entreprise n'a pas retourné nos appels et messages, samedi.

Beaucoup de sous-traitants sont à l'œuvre ces jours-ci à la Fonderie Horne, qui procède à la maintenance et à la réparation de ses installations. Par exemple, le conduit intérieur de la grande cheminée est nettoyé.

Tous les 18 mois, la production est ainsi arrêtée pendant environ 3 semaines. L'opération a débuté le 23 avril et mobilise près de 2000 employés et entrepreneurs.

Selon une source dans le réseau de la santé, ce n'est pas la première fois que des sous-traitants sont intoxiqués aux métaux lors des arrêts de production.