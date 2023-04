Le PCU et le NPD tiennent des rassemblements préélectoraux

La journée du PCU a commencé à Calgary, dans un stationnement situé près du bureau de campagne de Rebecca Schulz, candidate dans la circonscription de Calgary-Shaw.

La cheffe du PCU et première ministre, Danielle Smith, a prononcé un discours d'un peu plus de six minutes, axé principalement sur les questions économiques, tandis que les membres de la foule brandissaient des pancartes sur lesquelles était écrit le message Move Alberta Forward (Faire avancer l’Alberta), le slogan de campagne du PCU .

Nous avons un plan responsable pour un avenir plus fort, plus sûr et plus abordable , a déclaré Danielle Smith à la foule.

Elle n'a que brièvement mentionné l’enjeu des soins de santé, en affirmant que son gouvernement s'attachait à garantir de nombreux emplois dans ce domaine, ainsi que dans ceux du cinéma et de la télévision, de l'agriculture, de la technologie et dans d'autres secteurs.

Elle a aussi mentionné que le plan du PCU était de garder les drogues dures, les surdoses et les criminels hors des rues .

La cheffe du NPD de l'Alberta, Rachel Notley, lors d'un rassemblement à Edmonton, samedi soir. Photo : Nouveau Parti démocratique de l'Alberta

Le NPD de l'Alberta a également prévu un événement à Edmonton samedi soir.

Dans une déclaration, la cheffe du parti, Rachel Notley, a indiqué que le parti compte des milliers de bénévoles dans toute la province qui préparent des affiches et s'apprêtent à faire campagne.

En tant que première ministre, je travaillerai chaque jour pour améliorer les soins de santé et notre système d’éducation, et pour créer plus d'emplois dans une province plus abordable , a-t-elle affirmé.

Les élections provinciales, en Alberta, auront lieu le 29 mai.

D'après les informations de Joel Dryden, Stephen Cook et Marc-Antoine LeBlanc