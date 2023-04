Noter les propriétaires, le nouvel outil pour aiguiller les locataires

Deux Ontariens ont créé un site Internet pour permettre aux locataires d'évaluer leur propriétaire de manière anonyme. En trois semaines seulement, la plateforme Rate The Landlord a cumulé plus de 1500 avis de locataires. Les créateurs espèrent que leur outil serve dans un marché immobilier en surchauffe.

La plateforme est similaire à d'autres sites où il est possible de noter son médecin ou son enseignant. Son objectif est de permettre aux locataires de s'informer plus facilement sur les antécédents d'un propriétaire avant de signer un bail.

Radio-Canada a accepté de ne pas dévoiler l’identité du duo parce que le site a été la cible d'attaques depuis son lancement.

Les cofondateurs disent avoir décidé de créer la plateforme pour désamorcer l’écart entre les nombreuses informations que doivent fournir les locataires pour signer un bail et le manque de transparence en ce qui concerne les propriétaires.

L’origine du projet provient de plusieurs discussions à propos des locations, particulièrement à Toronto, dit l’une des fondatrices, qui dit avoir vécu elle-même une expérience très dure lorsqu’elle y est entrée en colocation avec une amie. Il y avait beaucoup de négligence. On a passé deux semaines sans chauffage à un moment donné. On devait toujours se battre pour que les réparations soient faites ou pour obtenir de l’aide.

On s’est rapidement rendu compte qu’on n’était pas les seules à vivre des situations qui mettent en jeu la qualité de vie des gens , continue-t-elle.

L’idée de donner aux locataires le pouvoir de faire connaître les défauts, mais aussi les qualités des propriétaires est alors apparue. Après tout, on se renseigne toujours avant de faire un achat dans d’autres commerces .

Elle ne savait pas comment créer un site Web et s’est donc tournée vers le forum en ligne Reddit, où l’autre cofondateur, un développeur Web, a été l'une des nombreuses personnes à avoir réagi.

Ce dernier assure qu’il savait qu’il y avait un très grand besoin, car la plupart du temps, les locataires n'ont pas le choix de leur propriétaire .

C'est un type d'accord à prendre. Il y a un tribunal pour les propriétaires et locataires [pour régler les différends], mais souvent, il y a une longue attente avant même d’être entendu. Parfois dans le meilleur des cas tu es en mesure de rompre ton bail plus tôt, mais ça veut juste dire que tu dois trouver un autre propriétaire.

Un site important pour les locataires

Geordie Dent, directeur général de la Fédération des associations de locataires de Toronto, soutient l’initiative.

Le site Rate The Landlord constitue un outil important pour les locataires, estime Georgie Dent. Photo : Radio-Canada

C'est un marché très difficile pour les locataires en ce moment dans la ville de Toronto et dans tout le Canada, donc chaque fois qu'ils peuvent obtenir un peu d'informations supplémentaires sur leur propriétaire avant de louer un logement, c'est vraiment important pour eux, dit-il.

Malheureusement, c'est une guerre et les locataires perdent en ce moment. C'est un marché vraiment très dur. Les locataires paient souvent plus qu’ils ne le devraient pour le loyer. C'est vraiment difficile de trouver un logement, et souvent quand ils emménagent, ils découvrent que l'endroit ou le propriétaire n'est pas très bien.

De sérieuses inquiétudes concernant le site du côté des propriétaires

Varun Sriskanda, membre du conseil d'administration de Small Ownership Landlords of Ontario, a pris connaissance de Rate The Landlord il y a environ deux semaines. Il a de sérieuses inquiétudes à son sujet, car les pratiques du site lui paraissent potentiellement diffamatoires.

Pour commencer, il n'y a aucune obligation que l'un des avis ou commentaires publiés soit étayé par la conclusion d'une cour ou d'un tribunal , clame-t-il.

« Si vous allez dire des choses sur votre propriétaire, ces allégations doivent être prouvées par un tribunal ou une juridiction compétente. On ne peut pas permettre aux gens de publier des choses sur un site web en sachant que c'est faux, et en sachant que ça peut entraîner un préjudice ou une perte de revenus pour le propriétaire. » — Une citation de Varun Sriskanda, membre du conseil d'administration de Small Ownership Landlords of Ontario

M. Sriskanda compte s’adresser au bureau du commissaire à l'information et à la protection de la vie privée de l’Ontario dans les prochains jours pour demander une enquête sur la plateforme.

Les locataires ne devraient pas pouvoir publier « sans justification légitime », plaide Varun Sriskanda. Photo : Radio-Canada

Samedi, des centaines de petits propriétaires immobiliers étaient réunis près de Toronto pour dénoncer les retards qui s'accumulent à la Commission de la location immobilière. Ces retards font traîner les litiges entre propriétaires et locataires. Selon M. Sriskanda, faire évincer un locataire qui ne paie pas son loyer peut prendre huit mois, tandis que les frais s’accumulent.

Les propriétaires sont souvent perçus comme les méchants alors que la plupart d'entre nous sommes très fiers de fournir des logements , dit-il.

Les créateurs du site se défendent de vouloir s'en prendre aux propriétaires.

Les avis sur le site web sont modérés et ceux qui franchissent les limites ou deviennent trop diffamatoires sont supprimés du site.

Tout ce qui devient trop vulgaire, qui révèle trop, qui pourrait devenir préjudiciable au propriétaire ou à ceux qui rédigent le commentaire, nous le modifions ou le supprimons entièrement.

Pour eux, donner une voix aux locataires n'est qu'un simple retour du balancier dans un marché immobilier où arriver à se loger est souvent un véritable parcours du combattant.