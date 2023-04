Aluminerie d’Arvida : un remplacement accéléré des cuves précuites demandé

Le regroupement s’inquiète des conséquences que le prolongement demandé au ministère de l’Environnement par Rio Tinto pour opérer ses cuves précuites au-delà du 31 décembre 2025 pourrait avoir sur la santé de la population.

C'est vraiment très préoccupant pour l'Association québécoise des médecins pour l'environnement. Les usines de Rio Tinto émettent beaucoup de polluants atmosphériques. Nous sommes particulièrement préoccupés par ce qu'on appelle les particules fines , a exposé la docteure Johanne Elsener, qui est membre de l'association, en entrevue au Téléjournal Saguenay-Lac-Saint-Jean.

Rio Tinto a déjà annoncé son intention de remplacer les six salles de cuves précuites de l’aluminerie d’Arvida par 96 cuves AP60. La multinationale a indiqué vendredi qu’il était probable que la vie de certaines salles de cuves doive être prolongée pour assurer la transition, une information qu’avait rapportée le syndicat en marge du Sommet de l’aluminium organisé en mars.

L’ AQME estime que le remplacement des cuves précuites de l’aluminerie, qui est la plus polluante au Canada, doit cependant être accéléré.

Il faut vraiment accélérer le processus de remplacement des cuves et on pense que c'est faisable. C'est réaliste, parce que de ce qu'on nous a dit, Rio Tinto s'était engagé à remplacer ces cuves-là en 2014, donc ça fait presque 10 ans , a soutenu la Dre Johanne Elsener.

La docteure Johanne Elsener est membre de l'Association québécoise des médecins pour l'environnement. Photo : Radio-Canada

Elle ajoute que la multinationale a les moyens, selon elle, d’accélérer cette transition.

« Quand on regarde le profit net de Rio Tinto, l'année passée, en 2022, on parle de 12 milliards de dollars de profit net et en 2021, 21 milliards de profit net. Donc, c'est une compagnie qui semble avoir les moyens de les remplacer aussi. » — Une citation de Johanne Elsener, membre de l’Association québécoise des médecins pour l’environnement

Protéger la santé de la population

L’association croit que le niveau de polluants dans l’air doit être diminué afin de protéger la santé de la population du secteur Arvida.

On aimerait vraiment que les niveaux de polluants atmosphériques dans l'air d’Arvida soient abaissés pour protéger la santé de la population , a-t-elle soutenu.

Tout autour du Complexe Jonquière, des maisons ont été installées pour les travailleurs qui œuvraient à l'aluminerie lors de sa construction. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada

Elle rappelle que les particules fines peuvent avoir un impact sur différents problèmes de santé.

On parle d'asthme, on parle de cancer du poumon, on évalue qu'environ le tiers des maladies cardiovasculaires sont causées par la pollution atmosphérique , a énuméré la docteure Johanne Elsener.

La demande de prolongation de Rio Tinto est en traitement au ministère, a confirmé vendredi le ministère de l’Environnement à Radio-Canada.

La loi prévoit que les demandes de renouvellement couvrent une période de 5 ans. Il s'agit de la quatrième demande du genre de l'entreprise depuis 2015.