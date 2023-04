Colère en Saskatchewan et à Ottawa pour réclamer justice pour la famille de Hodan Hashi

Les proches de Hodan Hashi, une jeune fille tuée dans un bar de Saskatoon à la suite d’une bagarre, ont organisé des manifestations à Ottawa, Regina et Saskatoon, samedi, pour réclamer que justice soit faite.

Ils contestent la décision de la Couronne de suspendre les accusations d’homicide involontaire contre une femme accusée en lien avec la mort de Hodan Hashi, 23 ans.

Hodan Hashi a été tuée dans une bagarre à Saskatoon en novembre 2022. Photo : Fournie par la famille Hashi

Hodan Hashi est morte le 5 novembre 2022, après une bagarre avec Paige Theriault-Fisher, 22 ans, à la boîte de nuit LIT, située au-dessus du bar Crazy Cactus.

Paige Theriault-Fisher, a d'abord été accusée de meurtre au second degré, mais l'accusation a été réduite à celle d'homicide involontaire le même jour.

Mardi, la Couronne a décidé de suspendre l’accusation d’homicide involontaire portée contre elle.

Cette dernière décision irrite l’organisateur de la manifestation, Ali Aboucar pour qui cette décision est injuste.

Nous estimons que ce n'est pas juste, il devrait au moins avoir un procès , affirme-t-il.

Ali Aboucar, l'organisateur de la manifestation dénonce un manque de transparence dans le traitement de l'affaire Hodan Hashi. Photo : Radio-Canada / Fatoumata Traoré

Il y a un grand manque de transparence dans la procédure, non seulement pour la famille, mais aussi pour la communauté, et nous voulons nous assurer que notre système de justice est accessible à tous , insiste Ali Aboucar.

Une soixantaine de personnes ont manifesté samedi à Saskatoon en faveur de la famille de Hodan Hashi. Photo : Radio-Canada / Fatoumata Traoré

La famille de Hodan Hashi réside à Ottawa. À Saskatoon, une soixantaine de personnes ont pris part à la manifestation. Les manifestants sont partis de l’hôtel de ville de Saskatoon pour se rendre devant le bar Crazy Cactus, endroit où Hodan Hashi est décédée.

Je pense que la justice aujourd'hui n' a pas fonctionné pour les causes dont on a besoin. La famille de Hodan Hashi se sent très abattue , lance Emilia Olivares, une manifestante.

Des fonds ont également été récoltés pour soutenir la famille Hashi et leur avocat.

Le jour du drame, soit le 5 novembre 2022, la police de Saskatoon et les ambulanciers ont été appelés sur les lieux, un peu avant 3 h du matin. La victime, Hodan Hashi a succombé à ses blessures.

Dans une vidéo de la bagarre qui a largement circulé sur les médias sociaux, on peut voir Paige Thériault-Fisher asséner de violents coups à la tête et au cou de Hodan Hashi qui gît dans une mare de sang. La victime fait quelques pas, puis s'effondre.

Dans un courriel, le ministre provincial de la Justice affirme que, selon la preuve, la victime aurait succombé à ses blessures après s'être coupée sur du verre au sol. Il ajoute que la bagarre était réciproque et qu'aucune arme n’a été utilisée.

L’avocat de la famille de Hodan Hashi, Nicholas Stooshinoff, dit que celle-ci est profondément déçue de la décision de la Couronne.

Quant à l’avocate de la défense, Sharon Fox, elle a déclaré par courriel mardi qu’il s’agit d'un cas de légitime défense pour sa cliente et qu’elle n’a jamais eu l'intention de faire du mal à la victime.

Née à Ottawa, Hodan Hashi était inscrite à un programme d’étude en Saskatchewan, selon la famille.

Elle aspirait à devenir éducatrice de la petite enfance pour aider les enfants vivant avec un handicap, selon un communiqué publié par sa famille en novembre 2022.

Avec les informations de Fatoumata Traoré