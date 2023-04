50 000 signatures pour demander à Ottawa d’enterrer le projet de l’autoroute 413

La Fondation David Suzuki, un groupe environnementaliste d’envergure, en appelle au gouvernement fédéral pour qu’il mette fin au projet d'autoroute 413 en Ontario. L’organisme avance que l’autoroute de 52 km sera coûteuse pour les contribuables et sera dommageable pour l’environnement.

La Fondation a ainsi déposé une pétition qui a réuni plus de 50 000 signatures auprès du ministre de l’Environnement, Steven Guilbeault. En substance, elle demande au ministre d'intervenir et d’enterrer le projet.

Le tracé prévu s’étend de l’autoroute 401 dans la région de York à l'autoroute 400 dans la région de Halton.

En plus de constituer un gaspillage d’argent monumental , l’autoroute stimulera la circulation et la pollution automobile et menacera l’écosystème de la Ceinture de verdure dans son sillage, assure l’analyste en politiques sur le changement climatique pour la Fondation Gideon Forman. Le coût estimé du projet pour les contribuables ontariens s’élève à 8 milliards de dollars, affirme-t-il.

Pour la moitié du coût de l'autoroute 413, nous pourrions résoudre le problème de l'itinérance dans cette province , avance-t-il.

Si elle voit le jour, l'autoroute 413 recouvrera des milliers d'acres de terres agricoles et des centaines d'autres de terres de la Ceinture de verdure, déplore Gideon Forman. Photo : CBC/Patrick Swadden

Le gouvernement de l'Ontario a refusé de répondre au réseau CBC au sujet des coûts de l'autoroute, des impacts environnementaux et des préoccupations des pétitionnaires.

Un porte-parole du bureau du premier ministre déclare dans un courriel : Il y a également eu une pétition l'été dernier dans le cadre d'une élection provinciale au cours de laquelle près de deux millions de personnes ont voté pour le plan de notre gouvernement visant à construire l'Ontario, y compris l'autoroute 413 et la plus grande expansion de réseau de transport en commun dans l'histoire du Canada.

La loi fédérale permet au ministre de l'Environnement de déterminer si un projet peut aller de l'avant si ses impacts environnementaux l'emportent sur les avantages.

L'évaluation environnementale au point mort

L'Agence d'évaluation d'impact du Canada, l'agence fédérale responsable des évaluations environnementales des grands projets, confirme que le ministre fédéral de l'Environnement de l'époque avait désigné le projet en 2021, mais l'agence attend toujours ce qu'on appelle une description initiale du projet de la part du ministère des Transports de l'Ontario.

L'Agence affirme que la pétition de la Fondation David Suzuki et toute autre information du public seraient prises en compte pendant la phase de planification du projet, si cette description répond aux exigences de l'Agence.

Un panneau qui annonce l'emplacement de la future autoroute 413 devant de l'équipement lourd à Woodbridge, en Ontario. Photo : La Presse canadienne / Chris Young

Le groupe Environmental Defense a pour sa part réalisé une évaluation environnementale approfondie du projet, concluant qu'il ajouterait plus de 17 millions de tonnes d'émissions de gaz à effet de serre d'ici 2050.

Mais c’est surtout le risque encouru par les espèces protégées par Ottawa le long du tracé proposé qui justifie l'intervention fédérale, selon le directeur général, Tim Gray.

Des dizaines d’espèces classées en péril seraient touchées , assure-t-il.

Tim Gray rappelle que le gouvernement libéral précédent avait songé à ce projet avant de l’abandonner au début de 2018 : le groupe d'experts qu'il avait mandaté avait conclu que le gain de temps de trajet moyen n’était pas suffisamment important pour aller de l’avant.

Un site Web du ministère consacré à l'autoroute 413 indique que l'autoroute pourrait faire gagner jusqu'à 30 minutes aux conducteurs dans chaque sens.

M. Gray conteste cette affirmation. Selon lui, le groupe d'experts du gouvernement précédent avait conclu que cela ne ferait gagner qu'environ 30 à 60 secondes dans chaque sens.

Avec les informations de Patrick Swadden, CBC.