Un début de pêche au homard pas comme les autres à l’Î.-P.-É. à cause de Fiona

Les mouettes volaient et l’odeur familière d’eau salée et d’appât frais se mélangeait à travers une brise printanière frisquette.

Il y a eu quelques taquineries de bon aloi lorsque le capitaine et les matelots ont soulevé les casiers de 50 livres (23 kilogrammes) sur les bateaux, encore et encore, jusqu’à ce qu’il y ait juste assez de place pour se presser avant de démarrer les moteurs et de prendre la mer.

Ce bateau chargé de cages de homard quitte le quai de Covehead Harbour. Photo : Shane Ross/CBC

Mais, à cause de la tempête post-tropicale Fiona l’automne dernier, ce n’était pas non plus un jour comme les autres.

Des dommages toujours visibles

Alors que certains bâtiments le long du quai sont encore debout, y compris le populaire Richards Fish and Chips, une poignée de cabanes ont disparu, soufflées de leurs blocs et dont les morceaux ont atterri sur plus d’un demi-kilomètre.

Le béton fissuré et les poutres brisées ont rendu le quai plus difficile à traverser.

Les dommages au quai de Covehead Harbour causés par la tempête Fiona sont encore bien visibles. Photo : Shane Ross/CBC

Des bancs de sable sont apparus là où il n’y en avait pas auparavant, bien que les bateaux n’aient eu aucun mal à quitter le port.

Mais Allan Coady, un membre de l’administration portuaire de Covehead Harbour dont la famille pêche le homard depuis quatre générations, avait à l’esprit la façon dont la tempête a affecté les homards rampant le long du fond de l’océan.

Nous sommes vraiment impatients de sortir, d’obtenir nos premières prises et de voir à quoi ça va ressembler. Parce qu’après cette tempête, personne ne sait vraiment comment le sol est maintenant. Tout est déplacé et si les homards étaient à l’intérieur au moment où la tempête a frappé, ils auraient pris une raclée terrible.

Incertitude sur le prix

Il y a aussi une incertitude quant au prix que les pêcheurs obtiendront pour leurs prises, habituellement de 6 $ à 10 $ la livre. Les acheteurs attendent généralement quelques jours pour voir comment l’offre répond à la demande, selon Allan Coady.

Ça va aller, une surprise c’est toujours bien , dit-il en riant.

Les pêcheurs de homard de la côte sud de l’Île-du-Prince-Édouard ont commencé leur saison le mercredi, quatre jours plus tôt que le traditionnel 30 avril.

Allan Coady et les autres dans le secteur de la rive nord ont posé leurs pièges samedi, parce que le 30 avril tombe un dimanche. Les dimanches sont traditionnellement les seuls jours de repos pour les pêcheurs pendant la saison de deux mois.

Parmi l’équipage d’Allan Coady se trouvaient son fils, Bryce, sa fille, Alyssa, et son petit-fils, Blake.

Alyssa a dit que c’est beaucoup de personnes sur le bateau, mais son père est amusant avec qui travailler et ils s’entendent bien.

On aime bien le taquiner, mais il est plutôt bon , admet-elle.