Les équipes de la Ligue d’improvisation du Manitoba livrent leur ultime match de la saison

Les équipes d’improvisation ont reçu le script une heure avant le début des hostilités : elles étaient déjà en ébullition.

Après un match serré, le public a fait son choix : c’est l’équipe des bleus qui a remporté la finale. Le capitaine d'équipe, Alex Coates, estime que c’était un beau match. Si nous on s’amuse, alors la foule aussi , souligne-t-il avec enthousiasme.

Travailler ensemble pour faire rire en français

Victoire ou défaite, peu importe pour les deux équipes : le plus important est de faire rire le public à l’unisson.

Pour ce match tant attendu, les joueurs étaient invités à ne pas trop se mettre de pression, souligne Maryse Gagné, capitaine de l’équipe des jaunes.

« Ici, ce n’est pas la même compétition qu’au soccer ou au hockey. Tout ce que nous voulons vraiment faire, c’est un bon match, de bonnes blagues et surtout de bonnes histoires pour faire rire la foule. » — Une citation de Maryse Gagné, capitaine de l'équipe des jaunes

Maryse Gagné (à gauche) et Alex Coates sont les deux capitaines d'équipe des jaunes et des bleus. Photo : Radio-Canada / Mathilde Gautier

La capitaine des jaunes assure ne pas être déçue de la défaite de son équipe.

Le but de la LIM est de partager entre Franco-Manitobains. On peut parler en français dans un endroit où personne ne va juger ton accent ou ta manière de parler , témoigne-t-elle.

L’improvisation, une passion

Lorsqu'on lui demande ce qu'il préfère dans l'exercice, Alex Coates répond que c’est amusant de ne pas devoir apprendre des lignes et de laisser s’exercer sa spontanéité.

Et j’aime ça avoir toute l’attention , ajoute-t-il avec humour. Maryse Gagné ajoute que c’est un bon moyen pour se défouler en se donnant en spectacle. Afin que le public puisse passer un bon moment, il faut savoir user de bonnes stratégies, souligne Alex Coates.

Les équipes des jaunes et bleus sont solidaires dans leur volonté de proposer un agréable spectacle au public. Photo : Radio-Canada / Mathilde Gautier

Tu vas voir qui entre de l’autre équipe et tu comprends que l’impro va prendre une telle direction donc tu choisis une personne de ton équipe qui se coordonne avec ce style-là pour bien jouer ensemble , précise le capitaine des bleus.

Les capitaines d'équipe invitent les curieux à tenter l'aventure lorsque les matchs de la Ligue d'Improvisation du Manitoba reprendront à l'automne prochain.

J’ai vu des personnes qui avaient peur d'entrer dans la bande et qui, deux ans plus tard, ont gagné des prix. Personne ne juge ici, si tu as une bonne attitude juste viens et on va avoir du fun [plaisir] , estime Alex Coates.

Avec les informations de Mathilde Gautier