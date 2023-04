Des podiatres à l’hôpital grâce à l’UQTR

Une première clinique podiatrique qui traite le pied diabétique en milieu hospitalier a récemment ouvert ses portes à l’hôpital de Joliette grâce à une collaboration entre l’Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR) et le Centre hospitalier régional de Lanaudière.

On est la seule clinique du genre au Québec , lance le docteur Sébastien Hains, podiatre et professeur clinicien au doctorat en médecine podiatrique de l’ UQTR .

Les patients souffrant de pied diabétique, une ulcération qui peut parfois mener à l’amputation, sont pris en charge directement à l’hôpital et simultanément par un podiatre, un chirurgien vasculaire et une infirmière spécialisée.

L'infirmière Luce Martineau travaille depuis une dizaine d'années en clinique de plaie. Elle constate que l’arrivée à l’hôpital de podiatres, qui travaillent habituellement en clinique privée, fait une grande différence.

« Mon grand défi, c’était de faire fermer les ulcères du pied diabétique. Il manquait comme un morceau dans mon équation, comme un podiatre. Il s'est greffé à nous et on a vu une augmentation du taux de fermetures, une diminution aussi du taux d'amputations. » — Une citation de Luce Martineau, infirmière clinicienne et stomothérapeute

La clinique permet aussi de rendre plus accessibles les soins podiatriques puisque les patients n’ont plus besoin de débourser des frais au privé.

Ça me coûtait entre 45 dollars et 70 dollars, explique une dame qui bénéficie maintenant du service à l’hôpital de Joliette. Et c’est tous les 15 jours, donc quand tu es à ta pension, ça raccourcit tes moyens.

Une opportunité d’apprentissage pour des étudiants

Cette patiente, comme plusieurs autres, est traitée au centre hospitalier de Lanaudière par des étudiants au doctorat en médecine podiatrique de l’ UQTR qui y font leur stage.

« C'est vraiment enrichissant pour notre parcours académique, car on voit toutes sortes de patients et toutes sortes de gens, et c'est le fun de voir une diversité au niveau de nos approches. » — Une citation de Myriam Bolduc, étudiante au doctorat en médicine podiatrique de l'UQTR

Elle estime que le fait de travailler en collaboration avec d’autres types de professionnels lui permet d’élargir ses horizons et champs de pratique.

Selon leur enseignant, Sébastien Hains, la clinique permet également aux étudiants d’être en contact avec des clientèles qui ont des enjeux de santé plus complexes en comparaison aux patients qui sont traités dans les cliniques privées.

En plus des étudiants au doctorat en médecine podiatrique, la nouvelle clinique accueil aussi des étudiants en médecine et en soins infirmiers.

Pour le docteur Hains, ils ne devraient pas manquer de travail : Au Québec, quand on a commencé notre service il y a une dizaine d’années, il y avait 760 000 diabétiques. En 2022, on nous dit 1,2 million. Il précise que de ce nombre, quelque 100 000 personnes sont à risque d’hospitalisation ou même d’amputation en raison du pied diabétique.

Avec les informations d’Edouard Dubois